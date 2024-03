So findet Renata Lusin die aktuelle "Let's Dance"-Staffel!

Bei Renata Lusin (36) könnte es jederzeit so weit sein. Die Profitänzerin ist hochschwanger, wodurch sie nicht an der aktuellen Staffel von Let's Dance teilnehmen kann. Aber natürlich verfolgt sie die Tänze der Profis und Promis von zu Hause aus. Im Promiflash-Interview verrät die Expertin jetzt, was sie von den diesjährigen Kandidaten hält. Insgesamt sei die werdende Mama begeistert von der Staffel und allen Teilnehmern. "Es gibt keinen richtigen Ausreißer. So viele Paare sind auf einem ähnlich guten Level", findet sie. Allerdings hätten die männlichen Kandidaten ihrer Meinung nach aktuell die Nase vorn.

"Let's Dance" auf dem Sofa zu schauen, ist für Renata nicht das Gleiche wie selbst über die Tanzfläche zu wirbeln. Auf die Frage, was sie an der Show vermisse, antwortet die Gewinnerin von 2021: "Alles. Das Parkett, das Publikum, das Miteinander. Ich vermisse 'Let’s Dance' im Ganzen einfach sehr." Für ihren Mann Valentin Lusin (37) könnte der Wettstreit dieses Jahr vorzeitig vorbei sein. Der werdende Papa würde sofort die Show verlassen, wenn er von Renata die Nachricht bekäme, dass das Baby kommt. "Ich möchte natürlich bei der Geburt dabei sein. Das geht für mich wirklich vor!", betont er gegenüber RTL. In dem Fall würde dann ein anderer Profitänzer einspringen und Ann-Kathrin Bendixen über das Parkett führen.

In den ersten Shows konnten vor allem die berühmten Männer viele Punkte von der Jury einsammeln. Der Hip-Hop-Choreograf Detlef Soost (53) und der Kelly Family-Sprössling Gabriel Kelly (22) waren ihre Gewinner der ersten beiden Performances. Doch auch die Promidamen sollte man nicht unterschätzen. Lulu Lewe konnte mit ihrer Rumba in der zweiten Show die zweithöchste Punktzahl von den Juroren ergattern. Allerdings scheint ihr Tanzpartner Massimo Sinató (43) bei den Fans nicht mehr so gut anzukommen. "Massimo tanzt doch eh immer für sich – Hauptsache, er steht im Mittelpunkt", beschwert sich ein Fan auf X.

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin im Februar 2024

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Kandidaten

