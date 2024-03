Zu viel Lob? Fans finden "Let's Dance"-Massimo überbewertet!

Er muss viel einstecken. Mit der Hilfe ihrer Profis schweben die Kandidaten bei Let's Dance mal wieder über das beliebte TV-Parkett. Vor allem eine schafft es dabei wiederholt zu überzeugen: Lulu Lewe zählt längst zu den Favoritinnen der Staffel. Doch ist es nicht die Sängerin, die nach der erfolgreichen Rumba im Netz für Trubel sorgt. Ihr Tanzpartner Massimo Sinató (43) gerät in den Fokus der Zuschauer – und kommt gar nicht gut weg.

Obwohl die Rumba der beiden in der zweiten Show überzeugen kann, sorgt ihr Auftritt für Unmut im Netz. "Tolle Inszenierung? Er hat sich wieder selbst gut in Szene gesetzt. Aus einem Liebestanz wurde ein Macho-Tanz", wettert ein User auf X gegen Massimo. Und damit ist er nicht allein. "Massimo tanzt doch eh immer für sich – Hauptsache, er steht im Mittelpunkt", heißt es in einem anderen Beitrag. Vor allem, dass Juror Joachim Llambi (59) eine für ihn untypisch hohe Punktzahl verteilt, sorgt für Kritik: "Llambi, wir wissen, dass Massimo dein Liebling ist, selbst wenn er Frauen nur übers Parkett trägt."

Auch wenn er aktuell viel Kritik einstecken muss, ist es kein Geheimnis, dass der 43-Jährige gerne eine Show der Extraklasse bietet. Wohl auch aus diesem Grund hatte seine Promi-Partnerin Lulu zunächst viel Respekt vor der Zusammenarbeit mit ihm. "Ich muss zugeben, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst vor Massimo", erklärte sie im RTL-Interview.

