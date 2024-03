Christina Hänni verabschiedet sich in die Baby-Tanzpause!

Für Christina Hänni (34) hat es sich erst mal ausgetanzt. Die Let's Dance-Tänzerin und ihr Mann Luca Hänni (29) erwarten aktuell ihr erstes Kind. Nun ist ihre Schwangerschaft so weit fortgeschritten, dass sie eine Tanzpause einlegen muss. "Der letzte Tanz! Ciao, geliebte Bühne!", berichtet sie ihren Fans auf Instagram und fügt hinzu: "Das Baby hat im Bauch mit mir so super mitgetanzt. Ob Tour oder Auftritte auf so vielen Bühnen in zwei Ländern!" Der Abschied von der Tanzfläche fällt ihr sicherlich nicht leicht – umso mehr freut sich die Diplom-Psychologin darauf, nach der Geburt als Mama wieder über das Parkett zu fegen. "Das nächste Mal, wenn ich wieder auf der Fläche stehe, sieht dann schon alles ganz anders aus!", meint sie.

Vor wenigen Tagen gab die 34-Jährige offen zu, dass sie Probleme hat, zu akzeptieren, durch die Schwangerschaft eingeschränkt zu sein. "Ich war immer super aktiv, selbstständig und hab viel gearbeitet und dass sich mein Leben so ändert, gehört zu dem mentalen Prozess, den es braucht." Christina sei aufgeregt und "manchmal verunsichert", wolle diese Zeit aber trotzdem so gut es geht genießen. Auf ihre Liebsten kann sie dabei zählen – sie unterstützen sie voll und ganz.

Christina und ihr Partner Luca hatten sich 2020 bei "Let's Dance" kennen und lieben gelernt. Vergangenes Jahr gingen sie den nächsten Schritt und gaben sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Ein paar Monate danach berichtete das Paar von seinem Babyglück. "Wir hatten einen Traum. Der warst du. Wir haben einen Wunsch gemacht. Und du bist in Erfüllung gegangen", schrieb die werdende Mama voller Vorfreude über ihren baldigen Nachwuchs auf Instagram.

Getty Images Giovanni Zarrella und Christina Luft bei "Let's Dance"

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

