Taylor Swift wird doch nicht am Hollywood-Zeichen auftreten

Erst gestern berichteten verschiedene Quellen im Netz, Taylor Swift (34) würde einen geheimen Auftritt am Hollywood-Zeichen planen. Es wurde behauptet, die Aufnahmen am Wahrzeichen von Los Angeles seien Teil ihres Konzertfilms "The Eras Tour (Taylor's Version)", der von Disney produziert wird. Jetzt kommt raus: An den Gerüchten ist nichts dran! "Taylor wird am Mittwoch während der Dreharbeiten nicht anwesend sein oder auftreten", bestätigt nun ein Pressesprecher von Disney+ laut Just Jared.

Die Klarstellung sollte ein Grund zur Freude für die Anwohner sein. Da ihnen die voraussichtliche Unruhe vor ihrer Haustür ein Dorn im Auge war, gingen die Nachbarn bereits auf die Barrikaden. Sie bezeichneten den Dreh als "Schandfleck". Anscheinend haben ihre Bemühungen Früchte getragen: Disney hat gleich den ganzen Dreh abgesagt. Worum es genau gehen sollte, bleibt nach wie vor unbekannt. Der Dreh war ursprünglich unter dem Titel "Disney + TS" genehmigt worden – daher lag für viele nah, es könne sich um einen Auftritt Taylors handeln.

Statt sich auf einen Videodreh vorzubereiten, genoss Taylor ihre Tour-Auszeit lieber mit ihrem Liebsten an ihrer Seite. Die Songwriterin und ihr Partner Travis Kelce (34) beendeten ihre Zeit in Singapur mit einem romantischen Abendessen und flogen im Anschluss zurück nach Los Angeles für eine Oscar-Party. "Sie geben ein tolles Paar ab und sehen beide eine echte Zukunft miteinander. Sie haben über die nächsten Schritte gesprochen und haben dieselben Ziele", plauderte zuletzt ein Insider gegenüber ET aus.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Sportler, und Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de