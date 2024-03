Bald geht es los: Das sind die "Temptation Island"-Paare!

Es gibt neue Kandidaten, die sich an Temptation Island heranwagen! Ab dem 21. März begleitet Lola Weippert (27) vier Paare bei dem Experiment, der großen Versuchung zu widerstehen. Die Moderatorin wird in den zwei Wochen die Männer und Frauen genauestens unter die Lupe nehmen. Die Turteltauben verbringen die Zeit getrennt von ihren Partnern und müssen beweisen, dass sie treu bleiben können. Im Promiflash-Video erfahrt ihr, welche Paare dieses Mal am Start sind.

