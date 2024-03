Kein Treffen? Prinz Harry und William auf demselben Event

Prinz William (41) und Prinz Harry (39) gehen einem Treffen wohl weiterhin aus dem Weg. Am Donnerstagabend werden die beiden zerstrittenen Brüder an der alljährlichen Verleihung der Diana Legacy Awards in London teilnehmen. Während der Thronfolger eine kurze Rede halten und die Sieger küren wird, soll auch Harry bei der Veranstaltung zugegen sein. Zu einem Treffen zwischen den Söhnen von König Charles III. (75) und Prinzessin Diana (✝36) wird es aber vermutlich dennoch nicht kommen: Wie The Times berichtet, nimmt Harry wohl per Liveschaltung aus Kalifornien an dem Event teil. Dabei soll er aber angeblich erst zugeschaltet werden, wenn William die Preisverleihung bereits verlassen hat.

Bereits im vergangenen Jahr verzichteten die Enkelsöhne von Queen Elizabeth II. (✝96) darauf, sich die Bühne zu teilen: Stattdessen nahmen sie getrennt voneinander Videos auf, in denen sie den Gewinnern gratulierten. 2021 hatte das noch ganz anders ausgesehen: Damals hatten William und Harry im Rahmen der Preisverleihung zusammengearbeitet. "Beide Brüder wollten unbedingt teilnehmen, und es war ihnen wichtig, dass dies am selben Tag geschah. Es ist eine besondere Auszeichnung zum Gedenken an ihre Mutter, die die beiden trotz allem, was passiert ist, immer noch verbindet", erklärte ein Insider gegenüber Hello!.

Das Verhältnis der beiden royalen Brüder sorgt bereits seit einigen Jahren für viele Spekulationen. Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren "Reserve", in denen er ordentlich gegen seinen älteren Bruder austeilte, soll es sich Harry endgültig mit William verscherzt haben. Derzeit versuchen der Herzog von Sussex und seine Frau Herzogin Meghan (42) aber wohl, sich der royalen Familie wieder anzunähern. Unter anderem sollen sie sich nach Charles' und Prinzessin Kates (42) Operationen bei den beiden Royals gemeldet haben: "Der König und die Prinzessin von Wales haben von Prinz Harry und Meghan unterstützende Nachrichten in Bezug auf ihre Gesundheit erhalten. Der Herzog und die Herzogin haben beide Parteien auf unterschiedliche Weise kontaktiert, um ihre Besorgnis und ihre besten Wünsche zu übermitteln", erklärte damals ein Insider gegenüber Mirror.

Prinz William, März 2024

Prinz Harry, Oktober 2023

