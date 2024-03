Wegen Röntgenbild: Fans besorgt um Kourtney Kardashians Baby

Kourtney Kardashian (44) teilt bei Instagram eine Reihe von Aufnahmen, die ihren Fans ihr idyllisches Familienleben zeigen. Doch eines der Bilder tut der Idylle einen Abbruch: Es zeigt die Röntgenaufnahme eines gebrochenen Armknochens. Was genau passiert ist, verrät die Unternehmerin nicht. Sie schreibt lediglich: "Das ist das Leben!" Die Aufnahme versetzt ihre Fans in Aufruhr – sie sorgen sich, dass ihrem Baby etwas Ernsthaftes passiert sein könnte. "Ich hoffe, das Baby hat sich nichts gebrochen... Wenn ja, hoffe ich, dass es heilt", meint ein User besorgt und ein anderer fragt: "Hat Baby Rocky sich den Arm gebrochen?"

Was ihre Fans hingegen feiern, ist ein Foto, auf dem die frisch gebackene Mutter Milch abpumpt. Denn das tut sie in heißer Lingerie, in der sie stolz ihren After-Baby-Body präsentiert. Die User sind ganz aus dem Häuschen, dass Kourtney sich so echt zeigt. "Das Bild mit der Pumpe ist das beste! Frauen sind Kraftpakete", meint ein Nutzer begeistert. Und dem schließen sich die meisten an. Sie überschütten die 44-Jährige in der Kommentarspalte mit Feuer- und Herz-Emojis.

Dass Kourtney und ihr Mann Travis Barker (48) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten, hatte der Realitystar vergangenen Juni mit einem Plakat in der ersten Reihe eines Konzertes seiner Band Blink 182 verkündet. Im Oktober soll der kleine Rocky dann das Licht der Welt erblickt haben. Eine offizielle Verkündung gab es nicht, bis die Vierfachmama beim Verlassen eines Krankenhauses gesehen wurde. Richtig gezeigt haben die beiden den Kleinen bisher nicht, lediglich seine Füße und Finger landeten im Netz.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

