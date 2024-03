Wie geht es Patricija Ionel nach ihrem "Let's Dance"-Aus?

Für Patricija Ionel (29) und Tillman Schulz hat es sich ausgetanzt! Die Profitänzerin und der Investor konnten in der vergangenen Woche bei Let's Dance nicht besonders überzeugen und wurden von den Fans und Juroren nach Hause geschickt. Wie die gebürtige Litauerin im Interview mit Promiflash verrät, nimmt sie ihr schnelles Show-Aus mit. "Ich bin traurig über die kurze 'Let‘s Dance'-Reise, denn das Tanzen und 'Let‘s Dance' sind für mich wie eine Droge – man möchte nicht loslassen und immer weitermachen", schildert sie ehrlich.

Die 29-Jährige habe gerne mit ihrem Tanzpartner gearbeitet. "Für Tillman war das Tanzen Neuland. Ich habe mich sehr gefreut, dass er unbedingt mit mir tanzen wollte und mich so sehr schätzt als Frau und Tänzerin", erzählt Patricija. Der Die Höhle der Löwen-Star sei aufmerksam und habe sie beispielsweise oft vom Bahnhof abgeholt. Das harte Training haben die beiden offenbar auch gut gemeistert, auch wenn es an der Sportlerin genagt hat: "Das Training war sehr anstrengend, da wir sehr früh angefangen haben zu trainieren – nämlich um 5:30 Uhr. Das bedeutete für mich, um 3:30 Uhr aufstehen."

Ganz vorbei ist die Zeit bei "Let's Dance" für Patricija aber noch nicht – denn ihr Ehemann Alexandru (29) tanzt noch mit Sophia Thiel (29)! Er und die Fitnessinfluencerin werden diese Woche einen Wiener Walzer zu "That's How It Goes" von Zoe Wees (21) und 6LACK performen. Ob sie die Jury damit umhauen können? Für ihre Darbietung eines Paso Doble in der vergangenen Show bekamen die zwei immerhin 13 Punkte von Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (42) und Jorge González (56).

Tillman Schulz und Patricija Ionel bei "Let's Dance"

Sophia Thiel und Alexandru Ionel bei "Let's Dance" 2024

