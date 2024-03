Zayn Malik teilt neue Informationen über sein nächstes Album

One Direction- und Zayn-Fans aufgepasst! Der Sänger Zayn Malik (31) wird in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen. Über Instagram kündigte er am Mittwoch seine neue LP (Long Play) an, die unter dem Namen "Room Under The Stairs" am 17. Mai auf allen Musikstreaming-Plattformen zu hören sein wird. Doch bis zum ersten Vorgeschmack dauert es nicht mehr lange: An diesem Freitag erscheint die erste Single "What I Am". "Was ich mit diesem Album beabsichtige, ist, dass der Hörer mehr Einblick in mich als Mensch bekommt – meine Ambitionen, meine Ängste", teilte Zayn im Netz mit seinen Followern.

Laut Rolling Stone ist es das erste Album mit dem Musiklabel Mercury Records und dem Produzenten Dave Cobb. Über die letzten Jahre hinweg arbeiteten sie zusammen in dessen Zuhause im ländlichen Pennsylvania. "Was mich an Zayn fasziniert hat, war seine Stimme – in der man Liebe, Verlust, Schmerz, Triumph und Menschlichkeit hören kann", erklärt Dave und fügte hinzu: "Zayn hat auf dieser Platte sein eigenes Universum geschaffen, er hat keine Angst und spricht direkt aus seiner Seele."

Der Brite veröffentlichte innerhalb von acht Jahren vier Alben, sein letztes, "Nobody Is Listening", im Jahr 2021. Mit seinem ersten Album aus dem Jahr 2016, "Mind Of Mine", und der Single "Pillowtalk" feierte er sein Debüt als Solokünstler. Zu der Zeit veröffentlichte Zayn das passende Musikvideo, in dem seine damalige Partnerin und Mutter seiner Tochter Khai – Gigi Hadid (28) – die Protagonistin spielte. Doch bevor er seine Solokarriere startete, wurde er im Jahr 2010 Teil der Boyband One Direction. Zusammen mit seinen Bandkollegen Harry Styles (30), Niall Horan (30), Liam Payne (30) und Louis Tomlinson (32) feierte er mehrere Erfolge. Im März 2015 entschied er sich jedoch, die Band aus persönlichen Gründen zu verlassen.

Getty Images Zayn Malik bei der Pariser Fashion Week 2024

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid 2016 auf der Paris Fashion Week

