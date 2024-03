Nach TV-Dreh: Nico Legat ist "verrückt" nach Nina Kristin

Bei Temptation Island hatte sich Nico Legat im vergangenen Jahr keinen guten Ruf gemacht. Vor laufender Kamera hatte der Sohn von Thorsten Legat (55) seine langjährige Freundin Sarah Liebich betrogen. Nun scheint der 25-Jährige wohl wieder offen für die Liebe zu sein. Wie Bild jetzt berichtet, hat der ehemalige Fußballer nur noch Augen für das Playmate Nina Kristin (41). Beim Dreh der Spielshow The 50 lernten sich die zwei TV-Bekanntheiten kennen. Beide hätten schon bei der ersten gemeinsamen Zigarette die unheimliche Anziehung bemerkt, wie Nina im Interview erzählt. Chatverläufe zeigen, wie sehr das Model dem Sportler offenbar den Kopf verdreht hat. "Nina, ich bin verrückt nach dir!", textet der RTL Turmspringen-Teilnehmer. "Du hast was, das killt mich", schwärmt er.

Doch auch Nina ist nicht abgeneigt! Scheinbar passt Nico überraschend gut in ihr Beuteschema. "Früher habe ich Fußballer gedatet, heute sind es deren Söhne", scherzt das Playmate. "Nach elf Profi-Fußballern ist es jetzt mal Zeit für andere Kerle", ist sie sich sicher. Ist der junge Sportler da die richtige Wahl? "Nico ist so unfassbar süß, da spielen auch seine vielen Tattoos keine Rolle. Thorsten hat ihn richtig gut erzogen, ein Gentleman. Diese Verbindung zwischen uns ist Magie, seit dem ersten Moment", schwärmt die 41-Jährige. Auch der große Altersunterschied mache ihr keine Sorgen: "Für mich ist das kein Problem. Ich mag junge, gut aussehende und durchtrainierte Menschen und habe damit auch Erfahrung."

Die Spielshow "The 50" ist, anders als Love Island und Co., eigentlich gar kein Kuppelformat! Trotzdem liegt nicht nur zwischen Nina und Nico nach dem Dreh Liebe in der Luft. Auch bei Yasin Mohamed (32) und Jenny Elvers (51) soll es gewaltig gefunkt haben! In den aktuellen Folgen kommen sich die Schauspielerin und der Reality-TV-Star sogar ziemlich nah.

RTL / Markus Nass Nico und Thorsten Legat

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

