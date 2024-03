Rapperin Shirin David bekommt eigene Doku-Serie auf Netflix!

Das Streamingportal hat sich den nächsten deutschen Star geangelt! Erst vor Kurzem verkündet Netflix bei einem Event die große Neuigkeit: Es wird eine Dokumentarreihe über Shirin David (28) geben! Ein ganzes Jahr lang hatte die erfolgreiche Rapperin sich dafür von den Kameras begleiten lassen. Bei der Veranstaltung richtet die Hamburgerin auch ein paar persönliche Worte an das Publikum: "Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nah an mich heranzulassen, auch an meine Familie." Die Fans können sich also auf tiefe Einblicke in das Leben der Künstlerin freuen. Eine Neuheit, denn in der Vergangenheit teilte die 28-Jährige nur selten Details aus ihrem Privatleben mit der Öffentlichkeit.

In ihrer Doku möchte die Beauty eine ganz besondere Botschaft an die Zuschauer richten und betont bei ihrer Ansprache an das Publikum: "Das Wichtigste ist, dass man sich selbst vertrauen darf." Die Rapperin habe sich im Laufe ihres Lebens oft davon verunsichert gefühlt, Entscheidungen für sich zu treffen. Wann die zehnteilige Dokumentation ins Programm kommt, ist noch ungewiss. Die Fachzeitschrift Blickpunkt:Film geht jedoch davon aus, dass die Doku im kommenden Jahr veröffentlicht wird.

Nicht nur Shirin bekommt ihr eigenes Format bei dem Streamingdienst: Mit der Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" werden auch die Zwillingsbrüder Bill (34) und Tom Kaulitz (34) Teil des Programms. "Zum ersten Mal öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben", verkündete das Medienunternehmen. Fans der Tokio Hotel-Stars müssen nicht mehr lange warten, denn das Dokuformat soll bereits ab dem 25. Juni auf der Streamingplattform verfügbar sein.

