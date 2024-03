Sauer? So reagierte Taylor Swift auf G Flips Song-Cover!

Mit dieser Reaktion hat G Flip nicht gerechnet. Anfang des Jahres veröffentlichte das nicht-binäre Gesangstalent eine Coverversion von Taylor Swifts (34) Hit "Cruel Summer". Im Interview mit Extra verrät Georgia Claire Flipo, wie G Flip mit bürgerlichem Namen heißt, wie Taylor auf das Cover reagierte. Laut G meldete sich das Team der "Shake it Off"-Interpretin mit einer Einladung zu Taylors Konzert in Melbourne. "Es war der beste Tag überhaupt. Ich bin aufgewacht und habe vor Glück geweint", erklärt der Promi.

Von dem Konzert zeigt sich G Flip sehr begeistert. "Die Show ist eine der besten Produktionen, die ich je in meinem Leben gesehen habe, und ich hatte einfach das Glück, dass Taylor mich eingeladen hat, im Bereich für Freunde und Familie in Melbourne zu sitzen", erzählt das Stimmenwunder. Außerdem besuchte G gemeinsam mit Ehefrau Chrishell Stause (42) ein weiteres Konzert von Taylor in Los Angeles. Während des Live-Auftritts schien das Paar viel Spaß gehabt zu haben. "Die Show war so lustig. Wir hatten eine tolle Zeit", erklären die beiden im Extra-Interview.

Chrishell und G Flip lernten sich während eines Videodrehs im Oktober 2021 kennen. Im Mai 2023 wagte das Paar dann den nächsten Schritt. Im Rahmen einer romantischen Zeremonie in Las Vegas gaben sich die beiden das Jawort. Auf Instagram teilte Chrishell ein paar Bilder von dem großen Tag. "Liebe läuft nicht immer wie geplant... Manchmal ist sie unermesslich besser", schrieb die Selling Sunset-Bekanntheit dazu. Seitdem zeigen sich die zwei regelmäßig verliebt auf dem roten Teppich.

Getty Images G Flip und Chrishell Stause, Mai 2023

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im Mai 2023

