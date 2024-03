Das ist Renata Lusins heimlicher "Let's Dance"-Favorit!

In diesem Jahr schaut sich Renata Lusin (36) die Show ausnahmsweise vom Publikum aus an – denn aktuell erwartet die Profitänzerin ihr erstes gemeinsames Kind mit Valentin Lusin (37). Doch das bedeutet noch lange nicht, dass sie das beliebte Tanzformat nicht trotzdem ganz genau unter die Lupe nimmt. Im Interview mit Promiflash lässt sich die gebürtige Russin sogar das ein oder andere Detail entlocken. Sie verrät, welchem Promi sie neben dem Schützling ihres Ehemanns die Daumen drückt. "Ich bin begeistert vom Tony Bauer (28). Dem Paar möchte ich ewig weiter zuschauen", plaudert sie ganz offen und ehrlich aus.

Auch wenn die 36-Jährige bereits einen klaren Liebling zu haben scheint, ist sie sich dennoch in einer Sache sicher: Das Blatt kann sich noch zu jeder Zeit wenden. "Der Weg ist noch lang. Es kann so viel passieren. Ich bin gespannt", meint sie weiter im Promiflash-Interview. Während sie bisher vor allem die Männer ein bisschen weiter vorne sieht, scheint der Vorsprung jedoch nicht besonders ausschlaggebend zu sein. "Es gibt keinen richtigen Ausreißer. So viele Paare sind auf einem ähnlich guten Level", findet sie. Aus diesem Grund habe für die werdende Mutter aktuell auch noch jeder die Chance auf den Titel des "Dancing Stars 2024".

Obwohl sie die Fans auch in der aktuellen Staffel immer wieder an ihrer Expertenmeinung teilhaben lässt, zeigen sich diese besonders enttäuscht über Renatas Abwesenheit im "Let's Dance"-Cast. Bereits nach der Bekanntgabe der diesjährigen Profis, die der offizielle Account der Show auf Instagram geteilt hatte, sammelten sich nur so die Kommentare der traurigen Zuschauer. "Tolle Tänzer, aber ich werde auch Andrzej (36), Evgeny, Christina (34) und Renata sehr vermissen", hieß es da unter anderem von einem User.

Anzeige

Getty Images Tony Bauer mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan

Anzeige

Getty Images Renata Lusin, "Let's Dance" 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de