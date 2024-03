Geplante Versöhnung: Ist Prinz Harry ohne die Royals einsam?

Heute Abend steht die Verleihung der Diana Legacy Awards in London an. Sowohl Prinz Harry (39) als auch Prinz William werden bei diesem alljährlichen Event anwesend sein – wenn auch teilweise nur virtuell. Das wäre das vermutlich erste und letzte Treffen des Geschwisterpaares, bevor Harry im kommenden Mai für die Invictus Games nach Großbritannien kommt. Wie ein Royal-Experte gegenüber Mirror behauptet, wolle sich der Rotschopf nun um eine Annäherung mit seinem älteren Bruder bemühen. "Harry wird auf jeden Fall versuchen, sich mit seinem Bruder zu versöhnen", berichtet Tom Quinn und fügt hinzu: "Er weiß, wie schlecht es aussehen wird, wenn er seinen Bruder nicht sieht, besonders wenn Kate so krank ist."

Außerdem behauptet der Autor, der 2020 in die USA ausgewanderte Royal habe aus den vergangenen Jahren gelernt – doch vor allem habe er sich mit den Zankereien mit seiner Familie vor der Einsamkeit geschützt. "Streit ist besser als Einsamkeit", bezieht sich Tom auf ein irisches Sprichwort. Harry wäre "ohne seine Familie und seine Familienkämpfe in den USA einsam" gewesen, meint er und weiter: "Er langweilt sich und hat sehr wenig zu tun, und er hat das einzige Leben verloren, für das er ausgebildet wurde." Nun bleibe ihm nur noch die Annäherung und die Versöhnung mit den Angehörigen des britischen Palastes und "alles, was er tun kann, um die Beziehungen zu seiner Familie zu verbessern, kann nur gut für ihn sein".

Beiden Söhnen der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) war es sehr wichtig, an der heutigen Veranstaltung teilzunehmen. "Beide Brüder wollten unbedingt teilnehmen, und es war ihnen wichtig, dass dies am selben Tag geschah. Es ist eine besondere Auszeichnung zum Gedenken an ihre Mutter, die die beiden trotz allem, was passiert ist, immer noch verbindet", berichtet ein Insider Hello!. Doch wirklich aufeinandertreffen werden die beiden wohl nicht. Laut The Times soll William geplant haben, seine Rede zu halten und die Awards dann zu verlassen. Erst dann soll Harry angeblich per Video dazu geschaltet werden.

