Nach Tour: Taylor Swift und Travis erholen sich gemeinsam

Nach einer turbulenten Zeit brauchen Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) eine Pause – aber nicht voneinander! Laut einer Quelle von Us Weekly genießen die beiden die Zeit zu zweit. "Sie konzentrieren sich darauf, sich zu erholen und zu Hause zu entspannen. [...] Sie machen Filmabende in [Taylors] Heimkino und schauen Filme und Serien, die sie verpasst haben", verrät der Insider. Außerdem sollen sie sich im kleinen Kreis mit ihrer Familie und ihren Freunden treffen. Die zwei Turteltauben seien momentan unzertrennlich und sollen so wenig Zeit wie möglich ohneeinander verbringen wollen.

Inzwischen dürfte allen Fans klar sein, wie ungern Taylor und Travis getrennt voneinander sind. Der NFL-Star reist extra nach Australien und Singapur, um seine Liebste zu sehen. Vor Ort war er auf einem von Taylors Konzerten und tanzte ausgelassen zu "Look What You Made Me Do". Außerdem besichtigte er in dem Stadtstaat das größte Gewächshaus der Welt. "Es war der Wahnsinn! Alles blühte zur gleichen Zeit, es war so verdammt einzigartig und so schön", erzählte er in seinem Podcast "New Heights".

Laut dem Insider plant das Traumpaar sogar noch einen Urlaub vor dem Release von "The Tortured Poets Department". Dafür haben die beiden noch etwa einen Monat Zeit, denn das Album kommt am 19. April raus. Travis durfte natürlich schon reinhören. "Ich habe etwas davon gehört, ja. Und es ist unglaublich", schwärmte er gegenüber Page Six. Dabei soll er ein breites Grinsen im Gesicht gehabt haben. Seinen Lieblingssong verriet der Footballspieler leider nicht: "Ich kann euch nichts verraten. [...] Das überlasse ich ihr."

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

Getty Images Travis Kelce, 2023

