"Rust"-Prozess: Erhielt Alec Baldwin mildes Strafangebot?

Lag schon ein Angebot auf dem Tisch? Im Juli startet der Prozess gegen Alec Baldwin (65) wegen Totschlags. 2021 war es am Set des Films "Rust" zu einer Schießerei gekommen, bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) verstarb. Die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez wurde kürzlich wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden. Der erste Regieassistent David Hall hingegen schloss einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und erhielt wegen eines geringfügigen Vergehens eine sechsmonatige unbeaufsichtigte Bewährungsstrafe sowie einige weitere unerhebliche Auflagen. Wie Variety nun berichtet, soll auch Alec das milde Angebot erhalten haben – am 05. Oktober soll ihm der Vorschlag unterbreitet worden sein. Angeblich habe der Schauspieler bis zum 27. Oktober Zeit gehabt, sich zu entscheiden. Allerdings soll die Staatsanwaltschaft den Deal am 17. Oktober zurückgezogen haben. Es ist unklar, warum die Anklagebehörde so entschied.

Es ist nicht das erste Mal, dass Alec sich wegen des Vorfalls vor Gericht verantworten muss. In vorherigen Verhandlungen wurden die Anklagen jedoch fallengelassen. Genau das möchte der "Still Alice"-Darsteller erneut erreichen. Laut People sollen Alecs Anwälte das Gericht im US-Bundesstaat New Mexico gebeten haben, die Klage abzuweisen. Als Grund wurde unter anderem aufgeführt, dass vertrauliche Informationen an die Presse gelangten, was gegen die "Geheimhaltung vor der Grand Jury verstieß".

Dem 65-Jährigen und seiner Frau Hilaria Baldwin (40) scheint der bevorstehende Prozess Kopfzerbrechen zu bereiten. "Es ist nach wie vor eine sehr stressige Situation für Alec und Hilaria", äußerte sich ein Insider im Gespräch mit People und fügte hinzu: "Sie wollen nur, dass der Prozess zu Ende ist."

Getty Images Alec Baldwin im Gerichtssaal, 2019

Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin auf einer Gala 2022

