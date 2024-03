So schön schwanger: Vanessa Hudgens zeigt ihren Babybauch

Zusammen mit ihrem Ehemann Cole Tucker (27) erwartet Vanessa Hudgens (35) die Geburt ihres ersten Kindes. Und die Schwangerschaft scheint sie liebend gern zur Schau zu stellen, wie neue Fotos zeigen: In einem sommerlichen Look besucht sie nun ein Event ihrer Getränkemarke. Die Schauspielerin trägt zu diesem Anlass ein buntes Rüschenkleid mit Blümchenmuster, in dem ihr wachsender Babybauch gut zu sehen ist. Dazu kombiniert sie eine große Sonnenbrille, einen hohen Zopf und Plateausandalen. So gestylt schreitet die Hochschwangere durch die belebte Einkaufsstraße in Los Angeles und macht Fotos mit anderen Promis wie Nikki Reed (35).

Schon bei einem Oscar-Event zeigte sie sich in einem Outfit, das ihren Bauch perfekt in Szene setzte. Bei der Vanity-Fair-Afterparty strahlte sie in einem durchsichtigen, schwarzen Kleid. Ihre schwarze Unterwäsche und ein Bauchnabelpiercing waren so bestens zu erkennen. Am Abend der Oscarverleihung überraschte Vanessa die Fotografen mit ihrem Babybauch, denn ihre Schwangerschaft hatte bis dahin geheimgehalten. Zu Gast beim "She Pivots"-Podcast hatte sie wenige Tage zuvor die Babygerüchte um sie und Cole kritisiert. "Diese Spekulationen sind einfach unhöflich", hatte sie damals gesagt.

Mit ihrem Ehemann ist die High School Musical-Darstellerin schon seit Ende 2020 zusammen. Drei Jahre später gaben sie und der Baseballspieler sich dann das Jawort in einer traumhaften Zeremonie. Die Turteltauben reisten für ihre Hochzeit sogar extra zu einer luxuriösen Location nach Mexiko. Gegenüber Vogue verriet Vanessa: "Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens. Ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Ich wusste, dass es magisch werden würde, aber es hat meine Erwartungen noch übertroffen."

ActionPress / Backgrid Nikki Reed und Vanessa Hudgens mit Freunden

Instagram / cotuck Cole Tucker und Vanessa Hudgens

