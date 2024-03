Best Buddys? Prinz Harry fährt Ski mit Kris Jenners Freund

Mit dieser Freundschaft hat wohl niemand gerechnet. Prinz Harry (39) und Corey Gamble (43) machten vergangene Woche bei einem gemeinsamen Skitrip die Piste unsicher. Der Freund von Kris Jenner (68) ist in Hollywood weit vernetzt – zu seinen Kumpels gehören unter anderem Jay-Z (54) und Drake (37). Und nun befindet sich mit dem Mann von Herzogin Meghan (42) anscheinend auch ein waschechter Adliger in seinem inneren Kreis. PR-Expertin Lynn Carratt hat jedoch eine Theorie, was es mit der Freundschaft auf sich haben könnte. "Er ist ein Talentmanager und denkt vielleicht darüber nach, Meghan und Harry unter Vertrag zu nehmen", vermutet sie laut Mirror.

Doch Corey ist nicht der Einzige, der an einer geschäftlichen Beziehung mit dem Paar Interesse haben könnte. "Kris wollte Harry und Meghan schon seit 2020 für einen Auftritt bei The Kardashians gewinnen und wurde anfangs angeblich brüskiert", erklärt die PR-Expertin. Im vergangenen Herbst, nachdem der selbst ernannte "Momager" und seine Tochter Kim Kardashian (43) bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung Zeit mit Meghans Mutter Doria verbracht hatten, wurde berichtet, dass sich die Gespräche im Anfangsstadium befänden. Ein Auftritt der Sussexes könne "sehr lukrativ für die Show sein und Harrys und Meghans Popularität helfen, mehr Mainstream zu werden", meint Lynn.

Ein Auftritt bei der Show des Kardashian-Clans ist jedoch nicht die einzige Chance für die Sussexes, es wieder auf die Mattscheibe zu schaffen. 2020 schlossen Harry und Meghan einen Deal mit Netflix ab. Seit ihrer erfolgreichen Doku wurde es etwas still um das Paar. Doch Bela Bajaria, die Content-Chefin der Streamingplattform, bestätigt nun laut Mirror: "Sie haben tatsächlich eine ganze Reihe von Projekten in der Entwicklung."

Anzeige

Instagram / krisjenner Corey Gamble und Kris Jenner, 2022

Anzeige

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry, Ehepaar

Anzeige

Anzeige

Denkt ihr, Harry und Meghan ziehen einen Auftritt bei der Kardashian-Show in Betracht? Nein, das kommt für sie nicht infrage. Warum nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de