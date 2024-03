Nach Kritik von Biancas Papa: Kanye West will sich versöhnen

Kanye West (46) möchte allem Anschein nach die Wogen zwischen sich und Bianca Censoris (29) Familie glätten! In einem Interview mit Daily Mail erklärt Insider, dass die Schwiegermutter des Rappers zu Besuch gekommen sei, um sich vom Wohl ihrer Tochter zu überzeugen. "Gerade jetzt ist eine entscheidende Zeit und Alexandra glaubte insgeheim, dass sie kommen würde, um ihre Tochter zu retten. Aber das ist nicht der Fall", plaudert der Informant aus und fügt hinzu: "Kanye hat seit der Veröffentlichung von 'Vultures' eine Kehrtwende vollzogen, da er nicht mehr so oft ausrastet. Er weiß auch, wie man eine Mutter umschmeichelt!"

Am vergangenen Mittwoch wurden die 29-Jährige und Kanyes Schwiegermutter gemeinsam gesichtet und seither verbrachte das Mutter-Tochter-Gespann viele gemeinsame Stunden und besuchte unter anderem Kanyes Auftritt beim Rolling Loud Musikfestival. Auf dem Event war sogar die Ex des 46-Jährigen anwesend: Kim Kardashian (43) feierte zusammen mit der Stiefmutter ihrer Kinder. "Dies war eine wunderbare Gelegenheit für Alexandra, Zeit mit Bianca zu verbringen und sich selbst ein Bild von der Situation zu machen", enthüllt der Insider gegenüber besagtem Medium und fügt hinzu, dass sich ihre vorherigen Bedenken dank ihres Besuchs verringert haben: "Diese Woche war für Bianca in Bezug auf ihr Wachstum wirklich sehr wichtig. Sie hatte nicht nur die Möglichkeit, Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen, sondern auch mit der Mutter ihrer Stiefkinder."

Hintergrund des Besuchs scheinen unter anderem die Negativschlagzeilen zu sein, mit denen sich Kanye zuletzt konfrontiert sah. Der Vater des italienischen Models äußerte sich nämlich vor wenigen Wochen zur Beziehung seiner Tochter mit dem Musiker und bezeichnete sie als "billige Trophäe" ihres Ehemanns. Daraufhin schätzte eine Expertin die Situation gegenüber der zuvor genannten Zeitschrift ein und befürchtete, dass sich der Streit negativ auf die Beziehung der beiden auswirken könne: "Es könnte zu Spannungen zwischen Bianca und Kanye führen, wenn sie wegen des öffentlich gemachten Konflikts zwischen ihren Familien in eine unangenehme Lage gebracht werden!" Dem Konflikt scheint das Paar nun jedoch den Wind aus den Segeln genommen zu haben.

Anzeige

ActionPress Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Anzeige

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de