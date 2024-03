Süße Fotos: Kris Jenner gratuliert Sohn Rob zum Geburtstag!

Kris Jenner (68) wünscht ihrem Sohn Robert Kardashian (37) auf besonders herzliche Art einen wundervollen Geburtstag! Auf ihrem Instagram-Account teilt das Kardashian-Jenner-Oberhaupt mehrere zuckersüße Schnappschüsse aus den vergangenen Jahren: Auf diesen sind sie und Rob zu sehen – und der The Kardashians-Star verfasst einige liebevolle Zeilen an das Geburtstagskind. "Du bist der tollste Sohn, den sich eine Mutter nur wünschen kann und einer der liebenswertesten, großzügigsten, freundlichsten und fürsorglichsten Männer, die ich kenne", schreibt die Mutter von Kim Kardashian (43) und fügt unter anderem superstolz hinzu: "Du kannst Dir nicht vorstellen, wie sehr du mir am Herzen liegst. Du bist nicht nur ein toller Sohn, sondern auch der beste Papa der Welt für Dream (7), und sie liebt dich so sehr!"

Auch die Fans auf Instagram senden daraufhin haufenweise Glückwünsche und sind ziemlich begeistert von Kris' rührenden Worten. "Die Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn ist bedingungslos und unerschütterlich!", lautet beispielsweise einer der zahlreichen Kommentare zu dem Beitrag der 68-Jährigen. Anderen Usern gefallen die niedlichen Erinnerungsfotos aus Robs Jugend hingegen besonders, in denen sie in ihm seinen verstorbenen Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) wiedererkennen oder auch Khloé Kardashians (39) Sohn Tatum Thompson (1). "Er ist zweifelsohne der Sohnemann seines Papas und wie goldig es ist, dass sein kleiner Neffe wie er aussieht", heißt es beispielsweise.

Die Ähnlichkeit des 37-Jährigen mit dem Sohn seiner Schwester war bereits damals kaum zu übersehen: Kurz nach der Geburt von Tatum stellte Kris in einer Folge von "The Kardashians" die Frage: "Findest du nicht auch, dass er Rob ähnlich sieht?" Kim stimmte daraufhin ihrer Mutter ziemlich verblüfft zu: "Er ist tatsächlich Robs Zwilling!" In den sozialen Medien äußerte sich auch Khloé zu der starken Ähnlichkeit zwischen ihrem Sohnemann, ihrem Bruder und ihrem verstorbenen Papa. Die 39-Jährige postete auf X: "Er ist der süßeste und liebste kleine Mann. Er erinnert mich wirklich an meinen Vater und meinen Bruder!"

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrem Sohn Robert Kardashian als Kleinkind

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrem Enkel Tatum

