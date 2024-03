Zieht sie sich darum zurück? Prinzessin Kate soll kaum essen

Die Welt ist in Sorge um Prinzessin Kate (42). Auch wenn die Gattin von Prinz William (41) am Wochenende endlich gesichtet wurde, ranken sich nach wie vor eine Menge Spekulationen um ihr aktuelles Befinden. Dass sie sich seit ihrer Operation im Januar kein Mal persönlich gemeldet hat, verwundert die Royal-Fans. Ein Insider will nun laut Radar Online wissen, warum die Dreifachmama den Kameras so bewusst aus dem Weg geht. "Kate hat Schwierigkeiten zu essen", berichtet die Quelle. Sie fügt hinzu: "Nach der Operation erholt sie sich weiter, aber die Genesung ist schwieriger als erwartet." Daher nutze sie die verlängerte Auszeit, um sich wirklich Ruhe zu gönnen.

Welchem Eingriff die Prinzessin sich genau unterzog, bleibt bislang unbekannt. Der Palast gab lediglich bekannt, dass es sich um eine Operation am Bauch handele. Möglich sei also, dass die Folgen des Eingriffes ihr Essverhalten und ihre Verdauung negativ beeinflussen. Da Kate bereits vor ihrer Erkrankung sehr dünn gewesen sei, sei die Situation "hinter den Mauern des Palastes ein Grund zu großer Besorgnis". Man wolle zudem vermutlich vermeiden, dass die Öffentlichkeit über das Gewicht des Royals berichtet: Bereits zuvor war ihre auffallend schmale Figur Auslöser für Spekulationen und Sorge.

Für viele ist Kates Rückzug aus der Öffentlichkeit ein nachvollziehbarer Schritt. "Es gibt fast niemanden auf der Welt, dessen Gesicht, Körper und Kleidung noch genauer beurteilt werden als ihre. Es ist also völlig verständlich, dass sie die Spekulationen über ihre Gesundheit nicht weiter füttern möchte", erklärte ein Insider laut The Sunday Times.

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Kate, November 2023

