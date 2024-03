"Hat mich runtergezogen": Shakira ist froh über Singlesein

Zwölf Jahre lang galten Shakira (47) und Gerard Piqué (37) als das absolute Traumpaar. Im Juni 2022 hatten die Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen jedoch ihre Trennung bekannt gegeben. Der Grund: Der ehemalige Star des FC Barcelona soll die Sängerin mit einer Studentin betrogen haben. Das Ex-Paar lieferte sich daraufhin eine öffentliche Schlammschlacht inklusive Diss-Track. Wie geht es der "Hips Don’t Lie"-Interpretin nun fast zwei Jahre nach dem Liebes-Aus? Im Interview mit Apple Music spricht die 47-Jährige ganz offen über ihre neuen Erfahrungen als geschiedene Frau und alleinerziehende Mutter. Die Musikerin blickt scheinbar positiv auf ihr neues Leben. "In gewisser Weise ist es gut, keinen Ehemann zu haben. Ich weiß nicht, warum, aber es hat mich runtergezogen", erklärt sie.

Während der Ehe zu Gerard fiel es Shakira oft schwer, an ihrer Karriere zu arbeiten, wie sie im Interview betont. "Oft konnte ich es nicht genießen, im Studio zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Familie im Stich lasse. Ich fühlte mich schuldig", merkt sie an. Nach der Scheidung hat sich ihre Beziehung zur Musik nun komplett verändert. "Ich habe wieder Lust, Songs zu schreiben. Ich habe Lust, Musik zu machen. Es ist ein dringendes Bedürfnis von mir, das ich vorher nicht verspürt habe", erläutert die Sängerin. Ihre Lieder haben der Kolumbianerin auch dabei geholfen, über die Trennung hinwegzukommen. "Ich musste die Scherben meiner selbst aufsammeln und sie dann wieder zusammensetzen, und die Musik war der Klebstoff dafür", sagt sie dankbar.

Ihr neues Album trägt passend zu ihrer zurückgewonnenen Lebensfreude den Titel "Las Mujeres Ya No Lloran" (auf Deutsch: "Frauen weinen nicht mehr"). Nachdem es in den vergangenen sieben Jahren nur vereinzelt musikalische Veröffentlichungen von Shakira gegeben hatte, wird die Künstlerin am 22. März ganze 16 Tracks veröffentlichen. "Während ich die Songs schrieb, habe ich mich selbst wieder aufgebaut. Während ich sie sang, verwandelten sich meine Tränen in Diamanten und meine Verletzlichkeit in Stärke", schrieb die Sängerin zu der Ankündigung ihres neuen Albums auf Instagram.

Anzeige Anzeige

ActionPress Gerard Piqué und Shakira im Mai 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Shakira die Ehe mit Gerard auch als Belastung empfunden hat? Ja! Als verheiratete Frau kommt man oft zu kurz... Eigentlich nicht. In einer Ehe sollte man sich gegenseitig unterstützen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de