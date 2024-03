So viele "Bauer sucht Frau International"-Paare gibt es!

In diesem Jahr wollen neun Singles bei Bauer sucht Frau International endlich die große Liebe finden. In den vergangenen Staffeln hat das bei vielen Kandidaten geklappt. Bisher haben sich in der von Inka Bause (55) moderierten Kuppelshow ganze 15 Paare gefunden – eins davon ist mittlerweile sogar verheiratet. Justin und Stefanie lernten sich 2022 in dem Flirt-Format kennen und lieben. Die Medizinische Fachangestellte wanderte für ihren Auserwählten schließlich nach Frankreich aus. Im vergangenen Jahr durften die beiden eine gemeinsame Tochter auf der Welt willkommen heißen. Die kleine Fabienne ist damit das erste "Bauer sucht Frau International"-Baby.

Ein paar Romanzen sind inzwischen aber auch schon wieder in die Brüche gegangen. Zunächst schien es so, als hätte Rainer 2019 in Saskia seine Mrs. Right gefunden. Er machte ihr sogar einen Heiratsantrag, aber ihre Liebe sollte wohl nicht für immer sein. Im Mai vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der Australier wieder Single ist. "Wir haben nicht so richtig zusammengepasst am Ende", erklärte er damals gegenüber RTL.

In diesem Jahr wollen sich die zwei Single-Ladys Marisol und Ulrike sowie die sieben Männer Peter, Andreas, Philipp, Fritz, Frank, Markus und Gerfried in das Flirt-Abenteuer stürzen. Isidor war zwar in der Vorstellungsfolge zu sehen, ist aber mittlerweile nicht mehr unter den Kandidaten gelistet. "Aufgrund von falschen Angaben des Kandidaten in seiner Bewerbung haben wir ihn noch vor dem Hofwochendreh aus der Produktion genommen", teilte der Sender im Oktober gegenüber T-Online mit. Die sechste Staffel wird anders als in den Jahren zuvor nur dienstags und nicht zusätzlich auch montags ausgestrahlt. Die insgesamt acht Folgen laufen ab dem 16. April jeweils um 20:15 Uhr und eine Woche vorher auf RTL+.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefanie___35 Stefanie und Justin, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten 2022

Anzeige Anzeige

RTL Marisol, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich auch in diesem Jahr ein Paar finden wird? Ja, davon gehe ich aus. Es sind schließlich neun Singles, die jemanden suchen. Nein, ich denke, das könnte schwierig werden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de