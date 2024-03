Hat sie einen Neuen? Lottie Moss mit Unbekanntem unterwegs!

Lottie Moss (26) wurde mit einem mysteriösen Mann an ihrer Seite gesichtet – und das mitten in der Nacht! Das zeigen aktuelle Schnappschüsse des Models, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen ist die Blondine bei einem nächtlichen Spaziergang zu sehen mit einem männlichen Begleiter, der schüchtern auf den Boden schaut – etwa weil die beiden ertappt wurden? Die Britin versteckt sich hingegen nicht und präsentiert sich in einer supersexy schwarzen Kombi, bestehend aus einem Fellmantel und einem langen, engen Lederdress. Der Herr neben ihr ist hingegen in ein legeres Outfit gekleidet, das aus einem Hoodie, Jeans und einem Beanie besteht. In seiner Hand hält der Mann ein Tablet, mit dem er sein Gesicht vor den Kameras der Paparazzi zu verbergen versucht.

Ob es sich bei dem Gentleman wirklich um eine neue Flamme des OnlyFans-Stars handelt oder nur um einen Kumpel, ist bislang noch nicht bekannt. Erst im vergangenen Monat war Lottie nämlich mit einem anderen Date unterwegs, mit dem sie allem Anschein nach ein Dinner genossen hatte. Mehrere Bilder des Onlinemagazins zeigten das Duo, das zufrieden in die Kamera schaute, während es durch das nächtliche London schlenderte. Daraufhin kurbelte das vermeintliche Paar ordentlich die Gerüchteküche um eine potenzielle Liebelei an.

Bei der Schwester von Kate Moss (50) scheint bereits seit vergangenem Sommer ein ziemliches Gefühlschaos zu herrschen, was ihr Liebesleben betrifft. Nachdem sie im August 2023 ihre Beziehung zu Adam Collard öffentlich gemacht hatte, war kurz darauf auch schon wieder Schluss! Seither wurde die Schönheit immer mal wieder mit verschiedenen Männern an ihrer Seite gesichtet. Darunter befanden sich aber nicht nur der Öffentlichkeit unbekannte Herren, sondern auch ein echter Hollywoodstar: Leonardo DiCaprio (49), der Ex ihrer Schwester. Mit ihm feierte Lottie im vergangenen Dezember nämlich eine turbulente Party.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lottie Moss, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / collard_adam Lottie Moss und Adam Collard im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass zwischen Lottie und dem Unbekannten mehr als nur Freundschaft läuft? Ja! Ich glaube, dass sie einen neuen Lover hat. Nee, ich denke, dass da nichts geht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de