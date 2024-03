"Ich liebe dich": Kim Kardashian ehrt ihre verstorbene Tante

Der Kardashian-Jenner-Clan durchlebt derzeit eine schwere Zeit. Am Dienstag erreichte Fans die traurige Nachricht, dass Kris Jenners (68) Schwester Karen Houghton im Alter von 65 Jahren verstorben ist. Nun meldet sich Kim Kardashian (43) auf Instagram und gedenkt ihrer Tante. Sie lädt eine Reihe alter Bilder hoch, mit denen sie an Karen erinnert – und schreibt darunter: "Ich liebe dich so sehr, Auntie Karen." Auf einigen Fotos ist der Reality-Star im jungen Alter mit ihrer Tante zu sehen, auf anderen sind ihre Schwestern Kourtney Kardashian Barker (44) und Khloé Kardashian (39) dabei. Aber auch andere Familienmitglieder sind auf den Bildern zu sehen, wie Kims Großmutter MJ, Robert Kardashian Sr. (✝59) und dessen Cousine Cici Bussey.

In den Kommentaren erhält die Skims-Gründerin viel Zuspruch. Ihre enge Freundin Paris Hilton (43) schreibt beispielsweise: "Mein Beileid" und setzt ein trauriges Emoji dahinter. Außerdem meldet sich Schwester Kourtney mit den Worten "Tante Karen" und einem roten Herz. Auch Kims Mutter Kris bekam viele Beileidsbekundungen zu ihrem Beitrag, mit dem sie den Tod ihrer Schwester verkündete. "Mein Herz schmerzt für meine Mutter MJ und meine Nichte Natalie und ich bete, dass Gott uns alle durch diese schwere Zeit führt", schrieb sie sichtlich ergriffen auf Instagram. Tochter Kylie Jenner (26) kommentierte darunter "Ich liebe dich, Mommy." Und auch auf Freundin und Popstar Katy Perry (39) kann die Familie offenbar zählen: "Ich sende dir Liebe!"

Wie TMZ berichtete, haben Quellen aus den örtlichen Strafverfolgungsbehörden offenbart, dass Karen eines natürlichen Todes starb. Sie soll bereits am Montag in ihrem Wohnort San Marcos im US-Bundesstaat Kalifornien verstorben sein. Kris sei sehr bestürzt über die Nachricht gewesen, heißt es laut Insidern. Die beiden hatten offenbar ein enges Verhältnis, denn der Verlust ihrer einzigen Schwester soll der sechsfachen Mutter sehr zu schaffen machen. Nach der Scheidung ihrer Eltern wuchsen die beiden in San Diego bei Mutter MJ auf. Diese leidet wohl ebenfalls sehr unter dem Tod ihres Kindes. Die Familie unterstützt sich jedoch gegenseitig, gibt die Quelle weiterhin preis.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Karen Houghton

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Die Kardashians an Weihnachten 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de