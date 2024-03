Prinzessin Kate ist krank: Fans sauer wegen bösen Gerüchten!

Im Januar zog sich Prinzessin Kate (42) aus der Öffentlichkeit zurück: Sie musste am Unterleib operiert werden. Nachdem der Palast und auch Kate selbst, lange Zeit schwiegen, folgte dann vor wenigen Stunden die Überraschung: In einem Video erklärte Kate, warum es um ihre Person in den vergangenen drei Monaten so still blieb: Sie hat Krebs. Von ihren Fans bekommt sie viel Unterstützung – doch die meisten sind auch verärgert. Schließlich gab es zuletzt unzählige Verschwörungstheorien über Kates Zustand. "Die Menschen, die sie so gemobbt haben, dass sie es der ganzen Welt erklären musste, sollten sich wirklich was schämen" oder "Kate, es tut mir so leid, dass die Unreife des Internets dich dazu gezwungen hat, dich zu äußern. Ich hoffe, die Leute respektieren deine Wünsche künftig", wettern beispielsweise zwei User bei TikTok.

Auf Social Media zeigen sich die Liebhaber des britischen Königshauses empört – sie hoffen, dass Kate nicht allzu sehr dazu gedrängt wurde, ihre Diagnose öffentlich zu machen. "Diese arme Frau. Der Hass, den sie über sich ergehen lassen musste, ist unreal. Ich denke an sie und hoffe, dass es ihr ganz schnell besser geht", merkt ein weiterer Fan fassungslos an. Überwiegend zeigen sich die User aber begeistert von Kates Stärke, sich zu Wort zu melden. "Ihr Mut und ihre Stärke sind einfach bewundernswert", schwärmt ein anderer.

Kates Bruder ist einer ihrer Bewunderer. Auf Instagram erklärte James Middleton (36) zu einem niedlichen Kindheitsfoto der beiden: "Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge gemeinsam erklommen. Als Familie werden wir auch diesen Berg mit dir besteigen." James ist der jüngste der Middleton-Geschwister. Kate ist die älteste und Pippa (40) ist die zweitälteste – die drei sollen einen sehr engen Draht zueinander haben.

Getty Images Prinzessin Kate im November 2022

Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder

