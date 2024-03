Trotz Abwesenheit: Prinzessin Kate gibt Gardisten Bier aus

Prinzessin Kate (42) fehlte aufgrund ihrer Operation bei der traditionellen St.-Patricks-Day-Parade. Auch Prinz William (41) verpasste die Veranstaltung. Doch als Ehrenoberste der Irish Guards fühlt sich die zukünftige Königin Großbritanniens offenbar verpflichtet, den Soldaten der Mons-Kaserne eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Wie Daily Mail berichtet, spendete Kate rund 2.300 Euro, um dem Regiment das Guinness zu spendieren. Damit konnten etwa 700 Gläser des Traditionsgebräus gezapft werden. Um sich bei der Prinzessin von Wales zu bedanken, stießen die Gardisten auf sie an und hoben als Zeichen des Respekts ihre Bärenfellmützen an.

Es ist das erste Mal seit sieben Jahren, dass Kate die Parade verpasst. Aber sie wurde offenbar nicht vergessen: Wie People berichtet, sollte sie am Ende des Umzugs zu Ehren des heiligen Patrick von Irland ebenfalls geehrt werden. Demnach wurden drei aufeinanderfolgende Jubelrufe für die 42-Jährige abgegeben. Vergangenes Jahr hatten William und Kate noch gemeinsam mit den Soldaten ein Bier getrunken, und das hatte den beiden sichtlich geschmeckt.

Wann genau Kate ihre Arbeit als Royal in der Öffentlichkeit wieder aufnehmen wird, ist nicht ganz klar. Allerdings betonte der Palast bereits, dass sie vermutlich nach Ostern zurück sein wird. Angeblich wird bereits fleißig an der Rückkehr der dreifachen Mutter gearbeitet. So wurden laut The Mirror zwei neue Assistenten eingestellt, die aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit kommen, um das Team zu unterstützen. So soll ein Zeitplan für die ersten Auftritte erstellt werden.

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2023

Wie findet ihr Kates Geste? Super, das ist wirklich großzügig von ihr. Hm, vielleicht hätte sie sich lieber auf eine andere Art erkenntlich gezeigt. Ergebnis anzeigen



