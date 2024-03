Hält sich Meghan wegen Kate mit neuen Familien-Pics zurück?

Herzogin Meghan (42) ist normalerweise nicht bekannt dafür, Rücksicht auf das britische Königshaus zu nehmen. Doch nachdem Prinzessin Kate (42) ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, will sich die Gattin von Prinz Harry (39) wohl erst einmal zurückhalten – und das, obwohl sie eigentlich aktuell frischen Content für alle Royal-Fans hat. Denn vor Kurzem ließen sich die Sussexes samt Archie (4) und Lilibet (2) für neue Familienporträts ablichten. Doch darauf müssen Fans jetzt erst einmal warten. "Nach der Bekanntgabe von Kates Krebserkrankung ist es unwahrscheinlich, dass Meghan Bilder von den Kindern oder ein Familienporträt veröffentlichen wird", erklärt PR-Expertin Lynn Carratt gegenüber Mirror.

Diese Bilder sind laut der Informantin für die 42-Jährige immer von großer Bedeutung – was das Ganze vor allem für die ehemalige Schauspielerin besonders macht. "Sie nutzen Bilder gerne zu ihrem Vorteil, um sich selbst in einem positiven und ansprechenden Licht zu präsentieren, und das ist es, was Meghan und Harry tun wollen", schildert Lynn gegenüber dem Onlineportal und fügt weiter hinzu: "Meghan wird diese Bilder wahrscheinlich auch nutzen wollen, um mit ihren Anhängern in den sozialen Medien in Kontakt zu treten, indem sie ihr Leben dokumentiert. Die Bilder von Archie und Lilibet werden von ihren Anhängern außerdem sehnlichst erwartet, weil sie sehen wollen, wie sie gewachsen sind und wie sie aussehen."

Ob und wann überhaupt die frühere Suits-Darstellerin mal wieder ein Bild ihrer Familie teilt, bleibt abzuwarten. Fakt ist jedoch, dass Harry und Meghan aktuell in Gedanken bei den Thronfolgern sind. Denn obwohl es sich die beiden mit dem britischen Königshaus nach etlichen Interviews und Enthüllungen verscherzt haben, sendeten sie der Princess of Wales herzliche Genesungswünsche. "Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies in Ruhe und Frieden tun können", ließen die zwei in einem Pressestatement verlauten. Trotz öffentlicher Anteilnahme erfuhr das Paar allerdings erst durch die Medien von Kates Diagnose.

Getty Images Herzogin Meghan, März 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2024

