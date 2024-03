Kanye West möchte Bianca Censori offenbar bald schwängern

Bei Kanye West (46) und Bianca Censori (29) könnte es bald so richtig ernst werden! Der US-Rapper und das Model sind angeblich seit Dezember 2022 verheiratet. Besonders die Beauty macht seit der Bekanntgabe der Beziehung immer wieder wegen ihrer freizügigen Looks auf sich aufmerksam. Und damit könnte es noch nicht genug sein: In einem Songtext deutet Kanye an, dass er mit seiner Frau weiteren Nachwuchs plant. Im Song "Timbo Freestyle" rappt er: "Ihr wisst bereits, dass ich impulsiv bin und ein weiteres Baby mein Ziel ist."

Im Dezember 2023 kündigte der Ex von Kim Kardashian (43) an, weitere Musik zu veröffentlichen. Darunter auch den Song "Timbo Freestyle", in dem es gegen Ende ziemlich privat wird. Kanye rappt von seinem Kinderwunsch, den er sich höchstwahrscheinlich mit seiner Frau Bianca erfüllen will. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, sei die 29-Jährige von dem Gedanken ziemlich angetan. "Er ist ihr Ehemann, also hat sie natürlich darüber gesprochen", so die Quelle. Dass Bianca die Stiefmutter von Kanyes Kindern ist, habe ihren Wunsch nach eigenem Nachwuchs nur noch verstärkt.

Während sich die Brünette offenbar sehnlichst Kinder mit Kanye wünscht, können sich Biancas Eltern mit diesem Gedanken eher weniger anfreunden. "Sie wollen, dass Bianca Kinder hat und würden gerne Großeltern sein, aber sie wollen auch, dass die Kinder in einem stabilen und liebevollen Haushalt aufwachsen. Das Leben mit Kanye ist überhaupt nicht stabil", meinte ein Insider aus dem engen Umfeld zu wissen.

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Getty Images Bianca Censori

