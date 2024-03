Krebskranke Shannen Doherty steht hinter Prinzessin Kate

Prinzessin Kate (42) machte am Freitag ihre Krebserkrankung publik. Nach vielen Spekulationen und wilden Netz-Theorien äußerte sich die Frau von Prinz William (41) nach ihrer Bauch-OP erstmals seit Wochen persönlich zu ihrer aktuellen Situation. Schauspielerin Shannen Doherty (52), die ebenfalls an Krebs erkrankt ist, findet es derweil schrecklich, dass es überhaupt so weit kommen musste. "Eine Person des öffentlichen Lebens zu sein bedeutet nicht automatisch, dass man der Öffentlichkeit gehört. Wir alle haben das Recht durch Krankheit oder Leben privat zu gehen", schreibt sie in einem Instagram-Beitrag. Vor allem die vielen Spekulationen um die Princess of Wales machen die frühere Charmed-Darstellerin fassungslos.

"Der Ansturm von Verschwörungstheorien, Besitzansprüchen und schlichtweg krankhafter Neugier zwang diese Person, sich zu erklären, bevor sie sich damit abgefunden und es ihren Kindern erklärt hatte", schreibt sie in ihrem Beitrag weiter und fügt hinzu: "Ich bete, dass dies ein Lernmoment für uns alle ist, die Privatsphäre oder andere zu respektieren, unabhängig davon, ob wir in der Öffentlichkeit stehen." Sie bewundere aber dennoch vor allem auch Kates Stärke, die sie während "der endlosen Angriffe" auf ihre Person, bewiesen hat.

Shannen kann mit der dreifachen Mutter mitfühlen. Der einstige Beverly Hills, 90210-Star erlebte nämlich selbst in den vergangenen Jahren eine wahre Berg- und Talfahrt. 2015 wurde nämlich zum ersten Mal Brustkrebs bei der heute 52-Jährigen diagnostiziert. Nach einigen Erfolgen mit Chemotherapie und Co. kehrte die Erkrankung vor vier Jahren zurück. Seitdem lebt die Schauspielerin mit Stadium vier dieser tödlichen Krankheit. Aufgeben will Shannen aber nicht. "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen!", erzählte sie im vergangenen Jahr gegenüber People.

Prinzessin Kate, November 2023

Shannen Doherty im November 2015

