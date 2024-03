60. Geburtstag: So süß gratuliert Brooke Shields ihrem Chris

Brooke Shields (58) findet süße Worte für ihren Ehemann Chris Henchy! Am Samstag feierte der Partner der Schauspielerin seinen 60. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass teilt sie ein rührendes Posting auf Instagram. "Alles Gute, mein Schatz. Ich habe keine Ahnung, was wir ohne dich tun würden, Chris. Ich liebe dich so sehr", schreibt die "Die blaue Lagune"-Darstellerin zu ein paar niedlichen Schnappschüssen, die sie und ihren Mann im Laufe der Jahre zeigen. Auf einem gibt sie ihrem Liebsten einen Kuss auf die Wange. Ein weiteres zeigt die beiden mit ihren Töchtern.

In wenigen Wochen steht ein weiteres besonderes Datum an: Der 23. Hochzeitstag des Paares. Den werden die 58-Jährige und ihr Mann sicherlich gebührend feiern. Vergangenes Jahr zelebrierten sie ihren Jahrestag auf dem Tribeca Ball der New York Academy of Art und schmissen sich dazu auch ordentlich in Schale. Brooke strahlte in einem eleganten Kleid mit Punkten, Chris hingegen hatte einen beigefarbenen Anzug an. Ihre Tochter Grier war auch mit von der Partie. Sie trug einen schicken Jumpsuit und kombinierte dazu eine Glitzertasche.

Brooke war zuvor bereits einmal verheiratet gewesen. Von 1997 bis 1999 war sie mit Andre Agassi (53) durchs Leben gegangen. Ein paar Jahre später lernte das Model Chris kennen. Im Jahre 2001 gaben sie sich das Jawort, zwei Jahre später kam ihre erste Tochter Rowan Francis auf die Welt. Im April 2006 wurden sie erneut Eltern einer Tochter namens Grier Hammond.

Anzeige Anzeige

Instagram / brookeshields Brooke Shields mit ihrer Tochter Rowan und ihrem Mann Chris

Anzeige Anzeige

Instagram / brookeshields Brooke Shields und ihre Familie im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Brookes Geburtstagswünschen? Total süß! Na ja. Sie hätte schon etwas mehr schreiben können... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de