Ärger im Paradies? Julian Claßen löscht Bilder mit Tanja!

Eigentlich teilen Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26) ihre Liebe superfleißig mit ihren Fans im Netz. Urplötzlich verschwinden jetzt aber einige Beiträge vom Instagram-Account des Influencers, die ihn zuvor mit seiner Liebsten zeigten. Kriselt es etwa zwischen den beiden? Diese Spekulationen stellen zumindest einige Fans von Bibis (31) Ex an. "Habt ihr euch getrennt?", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte und ein weiterer Follower schreibt: "Was ist denn da los?" Bisher lässt der Influencer die Fragen der User aber noch unbeantwortet und äußert sich nicht näher zu den entfernten Pärchenbildern.

Zuletzt machten der 30-Jährige und Tanja noch einen Urlaub auf Mauritius, der aber leider nicht so verlief, wie sich die beiden erhofft hatten: Das Paar kämpfte nämlich mit einem schlimmen Magen-Darm-Infekt. "In den letzten fünf Jahren ging es mir kein einziges Mal so schlecht wie gerade!", merkte Julian auf der Onlineplattform an. Trotz der gesundheitlichen Probleme wirkten die beiden vor rund zwei Wochen ziemlich glücklich miteinander und von einer Beziehungskrise war zum besagten Zeitpunkt weit und breit nichts zu erkennen.

Dennoch ist es übrigens nicht das erste Mal, dass Julian plötzlich Turtelfotos von seinem Social-Media-Profil entfernt: Vor fast einem Jahr löschte der Youtuber ebenfalls sämtliche Bilder mit der 27-Jährigen. Damals erklärte er sein impulsives Handeln sogar gegenüber seiner Community: "Ich verstehe eure Ungeduld, aber daran kann ich in der Sekunde nichts ändern. Wir sind ganz normale Menschen mit Gefühlen und hier wird nichts mit irgendwelchen Absichten gemacht. Es passiert gerade sehr viel und unter anderem auch der Umzug ins neue Haus." Kurz darauf waren aber alle Krisengerüchte verflogen und beide zeigten sich wieder verliebt im Netz. Ob sich Julian auch dieses Mal zum Getuschel äußern wird und bald Entwarnung gibt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić, November 2023 in Miami

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Julian und Tanja getrennt haben? Ja! Ich denke, dass sie ihre Beziehung beendet haben. Nee, ich glaube nicht, dass sich die beiden getrennt haben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de