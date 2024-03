Christine Quinns Ehemann erstattet Anzeige gegen seine Frau

Das Drama um die Ehe von Selling Sunset-Star Christine Quinn (35) und ihrem Mann Christian Dumontet reißt nicht ab. Christian wurde vergangene Woche aufgrund des Vorwurfs häuslicher Gewalt festgenommen. Jetzt legt er in einem Dokument, das TMZ vorliegt, seine Seite der Geschichte dar. Er bestreitet die Anschuldigungen, die gegen ihn vorliegen und behauptet zudem, dass auch er ein Mal Opfer häuslicher Gewalt wurde. Christians Anwalt habe nun Anzeige gegen die Noch-Ehefrau erstattet. Wann es zu dem Vorfall kam und was genau passiert ist, ist derzeit noch nicht bekannt. In besagtem Schreiben bezieht er zudem Stellung zur Anzeige seiner Frau und zu seiner Verhaftung.

Ein Streit, bei dem es um Christines Hunde ging, sei eskaliert. "Herr Dumontet ging in das Schlafzimmer, in dem sich Frau Quinn aufhielt, um sie auf die Hunde anzusprechen, die Gegenstände im Haus zerstörten", heißt es in dem Dokument. Er habe seine Frau darum gebeten aufzuräumen, diese weigerte sich jedoch. Laut dem Schreiben passierte darauf Folgendes: "Christian nahm sich einen Müllsack vom Boden und warf ihn seitlich gegen die Wand." Er habe dabei weder auf Christine noch auf den gemeinsamen Sohn Christian George gezielt. Außerdem solle sich darin kein Glas befunden haben, wie von Christine behauptet, sondern nur verschmutzte Lappen und Papiertücher. Der Realitystar hat sich bislang nicht zu den Anschuldigungen Christians geäußert.

Die Polizei führte den Unternehmer am 19. März nur im Bademantel bekleidet ab, wie Fotos zeigen, die Page Six vorliegen. Die "Selling Sunset"-Bekanntheit erwirkte im Anschluss ein Kontaktverbot gegen ihren Gatten. Nachdem er dieses missachtet hatte, wurde er am 20. März erneut festgenommen. Page Six berichtete darüber, wie Christine sich zu dem Vorfall äußerte: "Der Verdächtige warf eine Tasche mit einer Glasflasche nach dem Opfer, verfehlte das Opfer, traf aber das Kind des Opfers und verletzte es", erklärte der Pressesprecher der Polizei.

