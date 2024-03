Ist das der wahre Grund für Prinz Harry und Williams Streit?

Dass Spannungen zwischen Prinz William (41) und Prinz Harry (39) existieren, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Vor allem Herzogin Meghan (42) wird regelmäßig unterstellt, sie sei schuld am Streit der Söhne von König Charles III. (75). Aber bestehen die Spannungen zwischen den Brüdern wirklich erst, seitdem die ehemalige Schauspielerin in Harrys Leben getreten ist? Der britische Biograf Robert Lacey (80) ist der Meinung: "Meghan war nicht der ursprüngliche Grund für Prinz Harrys Entscheidung, sich von seiner Familie zu trennen." In seinem Buch "Battle of Brothers" behauptet Lacey, das Zerwürfnis der Brüder soll schon im Jahre 2002 begonnen haben, als Harry mit illegalen Drogen in der Öffentlichkeit erwischt wurde.

Weiter schreibt er, dass vor allem der Skandal in einem britischen Pub zur Entzweiung der Brüder geführt haben soll – damals feierten sie wild und tranken sehr viel Alkohol. Nachdem dies öffentlich wurde, habe der 39-Jährige die Schuld für die Eskapaden auf sich genommen. Dass der britische Thronfolger deswegen glimpflich davonkam, während Harry die öffentliche Schelte erntete, soll diesen sehr verärgert haben, berichtet Robert. Der zweifache Familienvater soll damals außerdem im Schatten seines großen Bruders gestanden und unter Williams gutem Image gelitten haben.

Wegen Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose soll sich Harry aber jetzt bei William und seiner Frau gemeldet haben. "Prinz Harry hat sich an seinen Bruder Prinz William gewandt, nachdem er von Kates Krebserkrankung erfahren hat. Harry und Meghan sind beide mit ihrem Bruder/Schwager in Kontakt getreten, allerdings auf privater Ebene", wie der Royal-Experte Chris Ship auf X teilte. Ein Insider will wissen, dass die Sussexes bis zur Veröffentlichung der emotionalen Videobotschaft nichts von Kates Gesundheitszustand wussten. Dies würde die Brüchigkeit der Beziehung zwischen den Familien von Prinzessin Dianas (✝36) Söhnen noch einmal mehr verdeutlichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William mit Prinz Harry, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass der wahre Grund der Spannungen wirklich so viele Jahre zurückliegt? Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Nein, seitdem ist so viel Zeit vergangen, da ist bestimmt schon Gras drüber gewachsen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de