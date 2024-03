Brad Pitt und Ex Angelina einigen sich im Sorgerechtsstreit

2016 hatte Angelina Jolie (48) die Scheidung von ihrem Ehemann Brad Pitt (60) eingereicht. Seitdem liefert sich das einstige Traumpaar Hollywoods einen erbitterten Rosenkrieg vor Gericht – unter anderem kämpfen die beiden um das Sorgerecht ihrer sechs gemeinsamen Kinder. Das Drama soll nun aber Ende haben: Ein Informant erklärt jetzt gegenüber Daily Mail, dass Brad seine Klage auf das gemeinsame Sorgerecht fallengelassen hat – somit behält Angelina das primäre Sorgerecht, während ihr Ex das Besuchsrecht zugesprochen bekommt. Zuvor hatte der Filmstar eine 50/50-Regelung angestrebt.

Auch will der Insider den Grund für Brads Rückzug wissen: Die meisten ihrer Kinder sind bereits volljährig – nur Shiloh (17), Knox (15) und Vivienne (15) sind noch minderjährig. Die älteren Kids, also Maddox (22), Pax (20) und Zahara (19), haben zudem angeblich ein schlechtes Verhältnis zu Brad. Pax soll sogar seit geraumer Zeit gar keinen Kontakt zu dem 60-Jährigen haben und ihn nicht einmal mehr als Elternteil ansehen. Einen kleinen persönlichen Sieg kann Brad dennoch verbuchen: Töchterchen Shiloh zog kürzlich bei ihm ein. "Shiloh ist nicht unglücklich bei Angelina, aber sie wird bald 18 und möchte etwas verändern. Außerdem verehrt sie Brad und war schon immer Papas kleines Mädchen", verriet zuletzt ein Insider gegenüber In Touch.

Die Kinder sind allerdings nicht das Einzige, um das Brad und Angelina inmitten ihres Scheidungsdramas streiten: Nachdem sich die beiden Schauspieler getrennt hatten, verkaufte Angelina ihre Anteile an einem gemeinsamen französischen Weingut – kurz darauf reichte Brad Klage ein. Obwohl diese erst kürzlich abgewiesen wurde, denkt der Oscar-Preisträger nichts ans Aufgeben. "Brad ist bereit, den Rechtsstreit um Château Miraval und Angie so lange wie möglich hinauszuzögern, wenn es nötig ist", offenbarte eine Quelle gegenüber OK!.

Getty Images Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox, Dezember 2014

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt bei der Premieren-Gala von "By the Sea"

