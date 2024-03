Sind Jack Fincham und Chloe Brockett etwa wieder zusammen?

Bei Jack Fincham und Chloe Brockett scheint es ein Liebescomeback zu geben! Der UK-Love Island-Star und die The Only Way Is Essex-Bekanntheit kamen 2021 erstmals zusammen, trennten sich jedoch nach einigen Monaten – jetzt haben die zwei offenbar wieder zueinandergefunden! Denn die Influencerin teilt nun einen Schnappschuss mit dem Hottie, auf dem sie gemeinsam im Auto sitzen. Ihr Foto versieht sie nur mit einem schwarzen Herz-Emoji. Bestätigt sie damit etwa, dass sie wieder mit ihrem Ex zusammen ist? Es sieht ganz danach aus, denn auch Jack hinterlässt zwei rote Herzen unter dem Beitrag.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden ihrer Beziehung noch eine Chance geben. Beide sollten vor einigen Monaten bei "Celebrity Ex on the Beach" mitmachen, doch Chloe gab auf, da sie sich mit den Co-Stars nicht verstand. Jack wurde rausgeworfen, weil die Produzenten erfuhren, dass er zuvor wegen Drogenkonsums verhaftet worden war. Daraufhin entschieden die beiden, sich in der Heimat wieder anzunähern – ganz ohne die Show. Nach wenigen Wochen war aber bereits wieder alles vorbei, wie Chloe erst vergangene Woche gegenüber The Sun verriet.

Die 23-Jährige gab aber auch ehrlich preis, dass ein Liebescomeback gut möglich wäre. "Normalerweise sagen die Leute, dass sie nicht zu ihrem Ex zurückkehren würden, aber ich werde nicht lügen – wahrscheinlich, aber man weiß ja nie", erklärte sie im Interview. Bleibt also abzuwarten, ob Jack und Chloe ihre Reunion bald offiziell bestätigen.

Getty Images Chloe Brockett, UK-Realitystar

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham, Realitystar

