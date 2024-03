Alles gelogen? Biancas Familie steht hinter Kanye West!

Bianca Censori (29) und Kanye Wests (46) Liebe findet sich ziemlich häufig in den Schlagzeilen wieder. Während es zumeist um die interessanten Outfits des Paares geht, wurden zuletzt aber auch Spekulationen laut, dass die Familie der Architektin sich wohl um ihr Wohlbefinden in der Beziehung sorge. Nun bezieht Biancas Schwester Angelina zu diesen Gerüchten Stellung: Die stimmen wohl überhaupt nicht! "Wir alle unterstützen [Kanye]", stellt sie im Interview mit Herald Sun klar und fügt noch hinzu: "Das ist alles nur Quatsch. Kürzlich gab es etwas über meinen Vater. Mein Vater redet nie. Nichts davon ist wahr."

Tatsächlich plauderte erst vor wenigen Tagen ein Insider gegenüber Daily Mail aus, dass Biancas Vater Leo Censori wohl ziemlich unzufrieden mit dem Verhalten seines Schwiegersohns sei. "Ihr Vater hat vor, ein ernstes Wort mit Kanye zu reden. Leo wird sich nicht von Kanyes Erfolg einschüchtern lassen und ihm die Stirn bieten", behauptete die Quelle. Er verlange, dass der Rapper für die Konfrontation zu ihm nach Australien kommt. Bianca sei davon wohl nicht begeistert: "Sie weiß, wie ihr Vater reagieren wird."

Doch scheinbar läuft im Eheleben des Musikers und der Yeezy-Mitarbeiterin alles rund und sie denken womöglich sogar schon an den nächsten Schritt. Zumindest deutet ein Songtext des 46-Jährigen dies an. "Ihr wisst bereits, dass ich impulsiv bin und ein weiteres Baby mein Ziel ist", rappt Kanye in seinem Song "Timbo Freestyle". Der Sänger hat bereits vier Kinder zusammen mit seiner Ex Kim Kardashian (43).

Instagram / kanyewest Bianca Censori

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

