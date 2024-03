Zählt die Tage: König Charles freut sich auf seine Rückkehr

Seitdem bekannt ist, dass König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist, überschlagen sich die Updates im Minutentakt. Er selbst äußerte sich bisher nur sporadisch zu seiner Gesundheit – doch ein Insider will nun wissen, was in seinem Kopf aktuell vorgeht. "Er hat sich einem Leben im Dienst verschrieben. Er wird frustriert sein, dass er nicht wie gewohnt rausgehen und Menschen treffen kann", berichtet die britische Journalistin Helena Chard gegenüber Fox News Digital. Der Monarch habe vor allem die Fähigkeit, Menschen ein gutes Gefühl zu vermitteln. "Und ich bin sicher, dass er die Tage zählt und seine Rückkehr zu dieser Seite des königlichen Arbeitslebens plant", ergänzt sie.

Vor allem eines steht aktuell besonders weit oben auf seiner Agenda – ein moderneres Königshaus! "König Charles kümmert sich leidenschaftlich um das Wohl aller. Seine Positivität, sein starker Glaube, seine Spiritualität und seine schiere Entschlossenheit und Vision für eine erfolgreiche, moderne, verschlankte Monarchie haben oberste Priorität", erklärt Helena in dem Gespräch weiter. Dennoch sehe er seine Krankheit aktuell noch als größte Herausforderung der Monarchie, da "es sich um eine gesellschaftlich arbeitsreiche Zeit im königlichen Kalender handelt".

Denn neben dem britischen Staatsoberhaupt bekam auch Prinzessin Kate (42) die Diagnose Krebs. In einem emotionalen Statement klärte sie nach etlichen Spekulationen die Royal-Fans auf der ganzen Welt auf. Für sie und ihren Mann Prinz William (41) keine leichte Zeit – zumal der Thronfolger einen Spagat zwischen seinen königlichen Pflichten und seiner Familie meistern muss. "William versucht, für Kate da zu sein und auf jede erdenkliche Weise zu helfen", erzählte kürzlich eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images King Charles III. im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de