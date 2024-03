Wenig Zeit mit seinem Sohn: So geht Christian Wolf damit um!

Vor wenigen Wochen wurde Christian Wolf zum ersten Mal Vater. Zusammen mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena durfte er sich über die Geburt seines kleinen Sohns Noah Leon freuen. Doch wie geht der Fitnessinfluencer damit um, dass er aufgrund der Trennung nur begrenzt Zeit mit seinem Kind hat? "Ich bin generell von meinem Gemüt her so, dass ich immer versuche, das Beste aus jeder Situation zu machen", erklärt der frischgebackene Vater in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: Einfach das akzeptieren, was ist, und immer das Positive daraus ziehen und machen. Und ich bin jetzt zum Beispiel sehr zufrieden darüber, wie gut, freundlich und unkompliziert wir das bisher mit den Besuchen hinbekommen."

Christian ist mittlerweile neu vergeben – seit einigen Monaten geht er zusammen mit der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin Romina Palm (24) durchs Leben. Doch wie geht seine neue Flamme mit der außergewöhnlichen Situation um? Auf Instagram veröffentlichte der Tattooliebhaber kurz nach der Geburt einen Schnappschuss mit seinem neugeborenen Sohn. "Irgendwie hast du einen Platz in meinem Herzen gefüllt, von dem ich nicht wusste, dass er frei war", kommentierte Christian den Beitrag. Seine neue Freundin scheint sich aber mit ihm zu freuen: Romina kommentierte den Post mit einem weißen Herz-Emoji.

Wie glücklich Christian mit der Ex von Stefano Zarrella (33) ist, macht er immer wieder klar. "Romi wirkt richtig oft wie so eine wunderschöne Frau aus Filmen über die Goldenen Zwanziger – wisst ihr, was ich meine?", schwärmte er kürzlich in einer Instagram-Story von der 24-Jährigen. Passend dazu veröffentlichte er einen Schnappschuss seiner Angebeteten.

Privatmaterial Christian Wolf und Antonia Elena

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm

Denkt ihr, dass Christian gut mit der außergewöhnlichen Situation umgeht? Ja, auf jeden Fall! Er macht eben das Beste daraus. Er könnte sich noch mehr bemühen. Ergebnis anzeigen



