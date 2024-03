Trennten sich Tom Cruise und Elsina Khayrovas wegen Ex-Mann?

Zwischen Tom Cruise (61) und Elsina Khayrova ist es allem Anschein nach aus und vorbei. Aber was ist der Grund dafür, dass die beiden getrennte Wege gehen? Laut Page Six sei ein anderer Mann Schuld am Liebes-Aus der beiden: Der Ex-Mann der Society-Lady Dimitry Tsvetkov. "Tom steht vor der Kamera und kann es nicht ertragen, dass ihr Mann jedes Mal, wenn er in der Presse erwähnt wird, etwas sagt", verrät ein Insider und erklärt: "Sie wollten einfach nicht damit umgehen, dass der Ex-Ehemann alle paar Wochen etwas Böses zu sagen hat."

Hintergrund des Ganzen sollen die Worte des Diamantenhändlers gewesen sein, die er in einem Daily Mail-Interview über Tom geäußert hatte. In diesem warnte er den Schauspieler, "seine Augen und seine Brieftasche weit offen zu halten." Außerdem packte der Oligarch einige Details über seine einstige Ehe mit Elsina aus. Diese Schlagzeilen sollen den Mission: Impossible-Darsteller beunruhigt haben und daher beendeten er und die Russin ihre Romanze, um weitere Schlagzeilen zu verhindern, die der Ex verursachen könnte.

Eigentlich schien es mit Tom und der 36-Jährigen richtig gut zu laufen. Die Beziehung soll sich nicht nur um einen unverbindlichen Flirt gehandelt haben, sondern um etwas Ernstes. "Sie sind sehr glücklich miteinander. Tom ist sehr zuversichtlich, dass es auf lange Sicht funktionieren wird!", gab eine Quelle gegenüber US Weekly an. Sogar die beiden Kinder der Beauty habe der Hollywoodstar bereits kennengelernt. Elsina und ihr einstiger Ehemann teilen einen Sohn und eine Tochter.

