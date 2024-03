Zweiter Todestag ihres Mannes: Kelsey Parker wird emotional!

Tom Parker (✝33) verstarb 2022 an einem Hirntumor. Der Brite war Sänger der britisch-irischen Boyband The Wanted. Anlässlich seines zweiten Todestages meldete sich seine Witwe Kelsey Parker nun auf Instagram zu Wort. "Ich kann nicht glauben, dass es schon zwei Jahre her ist. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass du uns verlassen hast […]. Ich weiß, dass du so stolz auf mich wärst, ich bin so stolz auf mich, aber ich wünschte mir mehr als alles andere, du wärst hier, um es mir selbst zu sagen.[…] Man sagt, das zweite Jahr sei das schwerste, und alle sagen mir immer wieder, wenn ich das überlebe, kann ich alles überleben. Aber ich fühle mich irgendwie schwächer als zuvor", lauten die emotionalen Worte der zweifachen Mutter. Passend dazu veröffentlichte sie ein niedliches Video, das die beiden unter anderem an ihrem Hochzeitstag zeigt.

Die Worte von Kelsey rühren ihre Instagram-Community, die versucht, sie mit unterstützenden Worten aufzubauen. "Niemand weiß, wie du dich innerlich fühlst oder was hinter verschlossenen Türen passiert, aber die Art und Weise, wie du weitermachst und eine Zukunft für dich und die Kleinen aufbaust, ist inspirierend", drückt ein User seine Bewunderung aus. "Ich sende dir so viel Liebe, Kelsey. Setze einfach immer einen Fuß vor den anderen und wisse, dass er dich auf deinem Weg führt", schreibt eine weitere Followerin.

Anfang des Jahres verriet die Britin, dass sie nun ihren Verlobungs- und ihren Ehering abgelegt hat. Zu dieser Entscheidung steht Kelsey auch offen. "Es fühlt sich wirklich anders an... Aber es fühlt sich auch richtig für mich an", betonte sie in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram.

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern an Weihnachten

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker

