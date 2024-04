Wird Camilla König Charles bei D-Day-Gedenkfeier vertreten?

Königin Camilla (76) übernimmt aktuell viele Aufgaben ihres Mannes König Charles III. (75). Der an Krebs erkrankte britische Monarch nimmt sich, was seine royalen Pflichten angeht, nämlich etwas zurück, um sich auf seine Genesung zu fokussieren. Ein sehr großes Event steht für ihn aber eigentlich am 6. Juni 2024 in der Normandie an: eine große Gedenkfeier zum 80. Jubiläum des D-Day – der Beginn der Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Laut The Sun sei es gut möglich, dass Charles auch dort von seiner Frau vertreten wird: Es sollen bereits Vorbereitungen getroffen werden, damit die Königin anstelle ihres Ehemannes an den Feierlichkeiten teilnehmen kann.

Sollte die 76-Jährige tatsächlich für ihren Gatten einspringen, wäre sie keineswegs alleine: An der Gedenkfeier am Omaha Beach nimmt neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) unter anderem US-Präsident Joe Biden (81) teil. Es wäre auch sehr gut möglich, dass Camillas Stiefsohn Prinz William (41) sie aufgrund seiner Militärerfahrung begleitet. Bestätigt ist seine Teilnahme aber noch nicht. Die anwesenden Politiker und Royals werden dort auf einige der letzten lebenden Kriegsveteranen sowie Tausende weitere Besucher treffen.

Erst vor wenigen Tagen nahm Charles an seiner ersten öffentlichen Veranstaltung seit Verkündung seiner Krebsdiagnose teil: Beim alljährlichen Ostergottesdienst in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor. Dort wurde der 75-Jährige von zahlreichen Royal-Fans empfangen, die sein Comeback feierten. Ein paar Menschen schüttelte der König sogar die Hand oder hielt an, um ein kurzes Gespräch zu führen. Wie Daily Mail berichtet, habe er ein paar Worte mit einem Mann gewechselt, der ihm sagte, dass er "stark bleiben" und "niemals aufgeben" solle.

