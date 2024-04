Christopher Nolan und Emma Thomas erhalten den Ritterschlag!

Was für eine Ehre! In England werden bis heute Männer und Frauen zum Ritter geschlagen. Die Ritterwürde wird für bedeutende Verdienste für die Nation erworben – dazu gehören beispielsweise Wissenschaftler, Führungspersonen, aber auch popkulturelle Berühmtheiten. Laut Mirror berichten offizielle Dokumente der britischen Regierung über zwei weitere Personen, die diese Anerkennung erhalten sollen: Das Produzentenpaar Christopher Nolan (53) und seine Frau Emma Thomas (52) sollen nun diese bedeutende Ehrung erhalten. Nach dem Ritterschlag erlangen sie die Titel Sir Christopher Nolan und Dame Emma Thomas Nolan. Sie erhalten diese Auszeichnung wegen ihrer außerordentlichen Verdienste in der Filmbranche.

Christopher und Emma lernten sich am Londoner University College kennen und heirateten im Jahr 1997. Sie haben vier gemeinsame Kinder: Flora, Magnus, Oliver und Rory Nolan. Die beiden gründeten 2001 ihre Produktionsfirma Syncopy und arbeiten nun seit über 20 Jahren zusammen. Die vierfache Mutter produzierte alle Spielfilme ihres Ehemannes, bei denen er Regie führte – unter anderem "Interstellar", "Dunkirk" und "Tenet". Aber auch der Kassenschlager "Oppenheimer" mit Cillian Murphy (47) in der Hauptrolle des Physikers J. Robert Oppenheimer gehörte dazu.

Zu Beginn dieses Monats gewann der preisgekrönte Regisseur seinen ersten Oscar in den Kategorien "Beste Regie" und "Bester Film". Während seiner Dankesrede bedankte er sich vor allem bei seiner Frau. "Auf die unglaubliche Emma Thomas, Produzentin all meiner Filme und unserer Kinder", betonte er glücklich. Doch "Oppenheimer" ist nicht sein erfolgreichster Film: Die "Batman"-Reihe "The Dark Knight" und "The Dark Knight Rises" bleiben auf den ersten Plätzen. Aufgrund seines aktuellen Erfolges wird vermutet, dass Christopher nun auch den neuen James Bond-Film drehen soll. Doch momentan steht die Besetzung der Hauptrolle noch im Fokus.

Emma Thomas, Christopher Nolan und Charles Roven

Der "Oppenheimer"-Cast bei den Oscars 2024

