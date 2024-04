Kai Pflaume landet wegen Sportunfall in der Notaufnahme

Kai Pflaume (56) ist ein bekennender Sportliebhaber. In seiner Freizeit läuft der Moderator gerne mal einen Marathon oder radelt einige Kilometer. Genau diese Sportaffinität scheint ihm jetzt aber zum Verhängnis geworden zu sein. Mit seinem Mountainbike hatte er vor wenigen Tagen einen Unfall mit Folgen. In seiner Instagram-Story schreibt Kai: "Bin jetzt schnell mit meinem lädierten Finger in die Notaufnahme." Auf dem Foto ist sein mit Blut unterlaufener Nagel am Mittelfinger zu sehen, den er behandeln lassen muss.

Kurz vorher informierte Kai seine Follower noch über seine sportlichen Erfolge über die Feiertage. Der 56-Jährige filmte sich bei einer Mountainbike-Tour und teilte seine Statistik im Netz. Die kann sich sehen lassen: In 110 Minuten legte er insgesamt 50 Kilometer zurück. Anschließend ging es für Kai in eine Bäckerei, bevor er sich schließlich aus dem Krankenhaus meldete.

Wenig später gibt der Sportliebhaber aber schon wieder Entwarnung: "Zum Glück ist nichts gebrochen." Der Finger sei geröntgt worden, wobei glücklicherweise kein Bruch festgestellt werden konnte. Jedoch haben die Ärzte den Nagel punktiert, damit der Druck nachlässt. "Damit wird es in den nächsten Tagen schnell besser", zeigt sich Kai zuversichtlich. Was den Bluterguss unter dem Nagel verursacht hatte, wollte der Moderator bislang nicht verraten.

Getty Images Kai Pflaume, TV-Star

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, Moderator

Wie findet ihr es, dass Kai öffentlich über seinen Unfall spricht? Ich finde es toll, dass er so transparent ist! Na ja, für mich gehört das nicht in die Öffentlichkeit... Ergebnis anzeigen



