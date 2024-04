Kyle Richards geht nicht mehr zur Paartherapie mit Mauricio!

Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky hatten im vergangenen Jahr ihre Trennung bekannt gegeben. Dennoch wollten die beiden an ihrer Ehe arbeiten und gingen regelmäßig zu einer Paartherapie – bis jetzt! In einer "Amazon Live"-Sitzung enthüllt die Reality-TV-Darstellerin, dass weder sie noch ihr Ehemann "seit einer Weile" an den Therapiestunden teilgenommen haben. Momentan sollen sie "eine Pause" machen. Die genauen Hintergründe erklärt die Schauspielerin nicht, betont aber, dass sie und der Immobilienmakler sich trotz allem "sehr gut verstehen" sollen.

Erst im vergangenen Februar wirkte es in einer aktuellen Folge von Real Housewives of Beverly Hills so, als nähere sich das Paar wieder an und als würde die Paartherapie den beiden guttun. "Eine Sitzung mit ihr hilft mir, mehr mit mir selbst im Einklang zu sein", gab Mauricio damals in der Serie preis und auch die 55-Jährige verriet in einem Interview mit Us Weekly: "Wir lieben uns. Wir gehen zur Therapie. Wir wollen beide, dass der andere glücklich ist."

Dass es trotz der Trennung kein böses Blut zwischen den Eheleuten zu geben scheint, ließ Kyles Tochter Farrah (35) vor wenigen Tagen anklingen, die aus ihrer ersten Ehe mit Guraish Aldjufrie stammt. "Wir haben zwei tolle Eltern und die besten Schwestern der Welt. Wir wissen, dass die Zukunft mit Sicherheit rosig sein wird", vermutete sie voller Zuversicht in einem Interview mit Us Weekly. Ihre Schwester Alexia (27) äußerte sich ebenfalls positiv über die Trennung der Fernsehbekanntheiten: "Ich finde es auf jeden Fall schön, dass vielleicht einige Familien da draußen sich anschauen können, wie wir damit umgegangen sind.

Kyle Richards und Mauricio Umansky

Kyle Richards und Mauricio Umansky mit ihren Töchtern

