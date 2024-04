Nach Wochenbett: Renata Lusin will endlich wieder tanzen!

Bettruhe gefällt Renata Lusin (36) überhaupt nicht. Der Let's Dance-Star brachte vor knapp zwei Wochen seine erste Tochter, die kleine Stella, zur Welt. Bis kurz vor der Geburt war sie noch in Action und half ihrem Mann Valentin Lusin (37) bei den Choreografien, seither zählt sie die Tage, bis sie wieder tanzen darf. "Aber ab nächster Woche geht es wieder", strahlt die Profitänzerin im Interview mit RTL. "Sie hat mich ein bisschen ans Bett gefesselt, weil sie immer Hunger hat. Sonst hätte ich hier schon längst Fitnessübungen gemacht und so weiter", berichtet Renata über Stella. Letztendlich sei sie jedoch dankbar für die Zwangspause, denn so hatten ihre Geburtsverletzungen die Chance, richtig zu verheilen.

Doch beschweren möchte sie sich keinesfalls, der Weg zur eigenen Familie war für Renata und Valentin schließlich lang. Die Russin erlitt drei Fehlgeburten. Im Interview kommen ihr prompt die Tränen. "Ich bin einfach froh, dass wir diese wahnsinnige Geschichte, diese wahnsinnige Zeit, abgeschlossen haben und so glücklich abgeschlossen haben", macht sie deutlich. Auch die Entbindung sei nicht leicht gewesen – die Geburt dauerte ganze zwei Tage. "Dass sie gesund rauskam, dass sie so groß ist, tapfer und so hübsch. Einfach unglaublich", schwärmt die zweifache Deutsche Meisterin.

Die Begeisterung für die beliebte Tanzshow wurde der kleinen Stella definitiv in die Wiege gelegt. Valentin, der eigentlich mit Ann-Kathrin Bendixen über das Parkett gefegt wäre, vertröstete die Influencerin mit Mikael Tatarkin, um vor der Geburt bei seiner Frau zu bleiben. Er verkündete kurz darauf auf Instagram: "Ich bin gerade der überglücklichste Tänzer der Welt! Es ist auf jeden Fall ein 'Let’s Dance'-Baby, denn heute Abend, an ihrem ersten Lebenstag, schauen wir natürlich zusammen von unserem Familienbett im Krankenhaus aus 'Let’s Dance' und feuern unsere Kollegen an."

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Tochter Stella, März 2024

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin, "Let's Dance"-Profis

