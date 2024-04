Ordentlich Drama: So heftig wird "Prominent getrennt" 2024!

Am 3. April geht Prominent getrennt in eine neue Runde. Unter anderem werden Ex-Paare wie Kim Virginia Hartung (28) und Emanuell Weißenberger (31) oder Chiara Fröhlich (26) und Lukas Baltruschat (29) in der Sendung aufeinandertreffen. Dabei sollen zwischen den Kandidaten ordentlich die Fetzen fliegen. Ein vor Kurzem erschienener Trailer verspricht viel Streit, Ausraster und Tränen. Im Promiflash-Video bekommt ihr alle wichtigen Informationen zur neuen Staffel!

