So viel haben die drei Dschungel-Finalisten abgenommen

Sie haben ordentlich abgespeckt! 17 Tage lang versuchten zwölf Kandidaten, die Dschungel-Krone an sich zu reißen. Im australischen Urwald mussten sie sich einigen Extremsituationen stellen. Neben den Prüfungen kämpften die Bewohner aber auch mit den Temperaturen und dem Hunger. Wie extrem sich der Essensentzug letztendlich auf das Gewicht der Kandidaten auswirkte, verraten nun die letzten Verbliebenen. So viel haben die drei Dschungel-Finalisten abgespeckt.

Unmittelbar nach dem Finale ging es für die Camper erst einmal auf die Waage. Auf der Dschungelcamp-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash äußerten sich die letzten drei zu ihrem aktuellen Gewicht. Leyla Lahouar (27) nahm fünf Kilogramm ab. Lucy Diakovska (47) wiegt nach dem Dschungel nur noch 48 Kilo – auch sie verlor um die fünf Kilogramm. Twenty4tim (23) bringt jetzt ganze neun Kilo weniger auf die Waage.

Den Titel der diesjährigen Dschungelkönigin hat letztlich Lucy mit nach Hause genommen. Sie hatte bereits einige Wochen vor Start der Show angefangen, nur noch eine Mahlzeit am Tag zu essen. Damit wollte sie sich auf die Zeit in der Wildnis vorbereiten. Dadurch hat die Sängerin jetzt wieder das gleiche Gewicht, das sie 2002 bei den No Angels hatte.

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Twenty4Tim im Dschungelcamp 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Lucy Diakovska, Dschungelkönigin 2024

