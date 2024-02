Lucy kann es nicht fassen: Erste Worte als Dschungelkönigin!

Lucy Diakovska (47) ist völlig außer sich! Die Musikerin kämpfte in den vergangenen Wochen mit voller Energie, um im Dschungelcamp den Sieg zu holen. Und das mit Erfolg. Denn am Sonntagabend setzte sich der No Angels-Star gegen seine Mitstreiter Twenty4tim (23) und Leyla Lahouar (27) durch und wurde zur Siegerin gekürt. Nach dem Sieg ist Lucy zunächst sprachlos – und dann völlig emotional!

Nach der Verkündung ihres Sieges musste die Sängerin zunächst noch einige Minuten alleine im Camp bleiben. Unter Tränen wanderte sie am Lagerfeuer hin und her, setzte sich immer wieder auf den Boden und schüttelte den Kopf. Anschließend darf sie ins Baumhaus rennen und wird von Jan Köppen (40) und Sonja Zietlow (55) gekrönt. Weinend erklärt sie: "Ich danke euch allen, dass ihr mir diesen Zepter anvertraut. Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen!"

Tim musste sich im Finale mit dem dritten Platz zufriedengeben, Leyla schaffte es sogar auf den zweiten Platz. Die Fans sind von Lucys Sieg begeistert. "Herzlichen Glückwunsch, Lucy. Du bist unsere Queen!", freut sich ein User auf X.

RTL Lucy Diakovska im Dschungelcamp 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Lucy Diakovska, Dschungelkönigin 2024

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

