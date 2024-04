Zum neuen Album: Taylor Swift bekommt eigenen Radiosender!

Taylor Swift (34) wird eine große Ehre zuteil! Die Sängerin zählt zu den größten Künstlerinnen der heutigen Zeit. Mit Hits wie "Cruel Summer" oder "Blank Space" kann sie Fans auf der ganzen Welt begeistern und löste einen regelrechten Hype um ihre Person aus. Aktuell steht ihr neues Album "The Tortured Poets Department" in den Startlöchern. Zu diesem Anlass soll Taylor ein ganzer Radiosender gewidmet werden! SiriusXM veröffentlicht am 7. April den "Channel 13 (Taylor's Version)" – 13 Tage bevor die neuen Songs das Licht der Musikwelt erblicken. Am Tag des Erscheinens soll das gesamte Album dann von vorne bis hinten durchgespielt werden, wie es in einer Pressemitteilung von SiriusXM heißt.

Dass der Channel die Nummer 13 beinhaltet und auch 13 Tage vor dem Release von "The Tortured Poets Department" eröffnet wird, ist kein Zufall. Die 13 ist Taylors Glückszahl! "Ich wurde am 13. geboren, ich bin am Freitag den 13. 13 geworden. Mein erstes Album hat in 13 Wochen den Goldstatus erreicht. Mein erster Nummer-eins-Hit hatte ein 13-sekündiges Intro", hatte der Popstar bereits 2009 gegenüber MTV News verraten. Doch das sei nicht alles. Taylor hatte weiterausgeführt: "Jedes Mal, wenn ich einen Award gewonnen habe, saß ich auf Platz 13, in der 13. Reihe, in Sektion 13 oder Reihe M, was der 13. Buchstabe ist. Immer, wenn es in meinem Leben eine 13 gegeben hat, ist etwas Gutes passiert."

Ob die Fans bei dem neuen Album auf romantische Liebeslieder über ihren Partner Travis Kelce (34) hoffen dürfen? "Taylor hat bereits Songs über Travis geschrieben. Sie hat mindestens zwei Lieder verfasst, die mit ihrer Liebesgeschichte zu tun haben und von ihrer Verliebtheit in ihn handeln", verriet ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber Us Weekly. Doch die seien für die Blondine wohl sehr persönlich. "Sie wird sie wahrscheinlich nicht mit jemandem teilen. Sie sind sehr speziell", erklärte die Quelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Taylor einen eigenen Radiosender bekommt? Ich finde, dass es eine tolle Idee ist! Ziemlich übertrieben! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de